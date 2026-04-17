Prețurile carburanților în România continuă să scadă. Cât costă benzina și motorina la pompele din București

Prețurile au revenit la nivelul de la mijlcoul lunii martie
Prețurile carburanților din România au continuat să scadă și vineri, pe fondul unei stabilizări fragile a cotațiilor pe bursele internaționale ale petrolului. Benzina costă, în medie, 8 lei și 67 de bani, iar motorina 9 lei și 47 de bani.

În Bucureşti, un litru de benzină standard se comercializează cu preţuri situate între 8 lei şi 37 de bani şi 8 lei şi 89 de bani, iar litrul de motorină standard costă între 9 lei şi 28 de bani şi 9 lei şi 63 de bani, potrivit RRA.

În acelaşi timp, benzina premium se vinde la pompă cu preţuri între 8 lei şi 85 de bani şi 9 lei şi 59 de bani pe litru, iar motorina premium poate fi cumpărată la preţuri situate între 10 lei şi 5 bani şi 10 lei şi 45 de bani pe litru.

Astfel, prețurile au revenit la nivelul de la mijlocul lunii martie, atât ca urmare a unor măsuri de plafonare, cât și datorită scăderii contațiilor internaționale.