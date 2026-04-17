Problemele nu țin doar de teorie. Se discută concret despre pene de curent, atacuri cibernetice sau blocaje în rețelele de plăți. În astfel de momente, cardul sau telefonul nu mai ajută, iar numerarul rămâne singura variantă de plată. De aceea, unele autorități au început să le recomande oamenilor să aibă în casă o rezervă de bani pentru câteva zile.

Ce spun oficialii: „numerarul rămâne o plasă de siguranță”

Andrzej Domański, ministrul de Finanțe din Polonia, a vorbit deschis despre acest subiect. El spune că polonezii fac asta în mod natural, nu din panică, ci pentru că au învățat din experiențele recente că sistemele digitale pot cădea chiar și pentru câteva ore.

Un alt motiv de îngrijorare este dependența Europei de marii operatori de plăți din SUA, precum Visa și Mastercard. O mare parte din plățile cu cardul din zona euro trec prin aceste sisteme. În scenarii tensionate, există temeri că accesul ar putea fi restricționat, ceea ce ar afecta direct milioane de oameni, conform presei străine.

Planul UE: euro digital

Ca răspuns, Uniunea Europeană lucrează la propria infrastructură de plăți. Ideea principală este introducerea euro digital, o formă de bani electronici emisă direct de banca centrală, care ar putea funcționa inclusiv offline. Dacă legislația va fi adoptată la timp, primele implementări ar putea apărea în jurul anului 2029.

În paralel, autoritățile europene pregătesc reguli mai stricte pentru folosirea banilor cash. Se discută despre limite pentru tranzacțiile mari și controale suplimentare pentru retragerile care depășesc 10.000 de euro. În unele situații, ar putea fi necesară chiar aprobarea autorităților. Măsurile sunt gândite pentru combaterea spălării banilor, dar au stârnit deja discuții.

Pe de o parte, numerarul revine ca o soluție de siguranță în caz de criză. Pe de altă parte, regulile devin tot mai stricte. În practică, europenii se găsesc între două direcții: digitalizarea accelerată și nevoia de a păstra o rezervă clasică, „la îndemână”, pentru situații neprevăzute.