Tomac pune condiții. Când și în ce condiții va crește pensiile?

Viitorul guvern promite indexarea pensiilor, dar cu o condiție majoră: sustenabilitatea financiară. Premierul desemnat Eugen Tomac a anunțat sâmbătă că, deși măsura este o prioritate pe agenda sa, aplicarea ei va fi decisă abia după o evaluare amănunțită a resurselor bugetare și în urma unor consultări strânse cu instituțiile europene.
Anunțul momentului pentru pensionari: Când se majorează pensiile
Viitorul executiv și-a stabilit deja prima mare prioritate cu impact social: indexarea veniturilor pentru seniori. Invitat sâmbătă la Antena 3 CNN, premierul desemnat Eugen Tomac a anunțat că noul cabinet își propune să aplice această măsură începând cu data de 1 ianuarie 2027. Oficialul a subliniat că decizia reprezintă un gest de respect așteptat de foarte mult timp de către persoanele vârstnice, însă implementarea ei nu se va face la întâmplare, ci în urma unor negocieri strânse cu reprezentanții Comisiei Europene.
Ce se întâmplă cu banii de pensii: Condiția pusă de Eugen Tomac
Deși măsura este asumată politic, cuvântul de ordine pentru viitorul guvern rămâne prudența fiscală. Eugen Tomac a avertizat că aplicarea indexării este strâns legată de spațiul bugetar disponibil și de țintele de deficit pe care România trebuie să le respecte în fața partenerilor externi. Pentru a evita orice surpriză neplăcută, noul prim-ministru a anunțat că prima sarcină a echipei sale va fi realizarea unei radiografii complete a finanțelor țării. Acest audit intern va fi finalizat în maximum o lună sau două de la preluarea mandatului.
Cu cât cresc pensiile în funcție de rata inflației
În ceea ce privește procentul de majorare, premierul desemnat a garantat că Executivul va respecta cu strictețe legislația în vigoare. Astfel, creșterea veniturilor va fi corelată direct cu rata inflației, valoare care în prezent gravitează în jurul pragului de 10%. Eugen Tomac a reafirmat că indexarea este o necesitate absolută pentru a proteja puterea de cumpărare a populației, însă cifrele finale vor fi aprobate doar atunci când simulările economice vor demonstra că bugetul de stat poate susține acest efort masiv fără a genera noi dezechilibre economice.