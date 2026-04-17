Cum trebuie îngrijit liliacul

Dacă nu știai până acum, momentul ideal pentru tăierea liliacului este primăvara, imediat după ce florile s-au ofilit. Această perioadă este importantă deoarece planta are timp suficient să dezvolte lăstari noi până în sezonul următor de înflorire.

Este recomandat să nu amâni tăierea prea mult, deoarece poți afecta formarea mugurilor. O intervenție târzie poate duce la mai puține flori în anul următor, ceea ce înseamnă că va trebui să mai aștepți un sezon pentru o înflorire bogată.

În cazul unui liliac tânăr, tăierea nu este necesară până când acesta nu ajunge la aproximativ 2–2,5 metri înălțime. După acest prag, tunderea devine benefică, contribuind atât la sănătatea plantei, cât și la o înflorire mai abundentă.

Pe lângă rolul estetic, tăierea ajută și la controlul dimensiunii arbustului, care poate ajunge chiar și la 8–9 metri dacă nu este întreținut. În plus, eliminarea florilor uscate și, uneori, chiar a unor ramuri întregi stimulează apariția de noi lăstari și o înflorire mai bogată în anul următor.

Specialiștii recomandă ca, anual, să fie îndepărtată aproximativ o treime din ramuri. Astfel, planta va beneficia de mai multă lumină și o mai bună circulație a aerului, ceea ce îi favorizează dezvoltarea.

De asemenea, este important să fie eliminați lăstarii care apar la bază sau pe tulpină, deoarece aceștia consumă resursele plantei și pot reduce numărul de flori.

Dacă liliacul a crescut excesiv și și-a pierdut forma, se poate apela la o tăiere drastică, lăsând doar aproximativ 20 de centimetri din tulpină. Totuși, trebuie avut în vedere că, după o astfel de intervenție, planta va avea nevoie de aproximativ trei ani pentru a se regenera și a înflori din nou.

În cazul arbuștilor mai bătrâni, este indicată eliminarea ramurilor groase sau îmbătrânite, iar uneori chiar o tăiere completă, urmată de o perioadă de așteptare până la refacerea plantei.

