Spielberg, cunoscut pentru producții legendare precum „E.T.” și „Războiul lumilor”, a explicat că noul proiect marchează o revenire la tema OZN-urilor, dar într-o abordare diferită, inspirată de evenimente și informații apărute în spațiul public în ultimii ani.

De la „Întâlniri apropiate de gradul trei” la o nouă viziune asupra necunoscutului

Regizorul a amintit că filmul său din 1977, „Întâlniri apropiate de gradul trei”, a fost, în esență, o interpretare personală și speculativă asupra posibilității existenței vieții inteligente în afara Pământului.

De această dată, însă, Spielberg susține că noul film merge într-o direcție diferită, apropiindu-se mai mult de realitatea contemporană și de dezbaterile actuale din jurul fenomenelor aeriene neidentificate.

Potrivit Reuters, regizorul a declarat că proiectul său este influențat de un articol publicat de New York Times în 2017, în care piloți militari americani descriau întâlniri cu obiecte zburătoare neidentificate.

„Va răspunde la întrebări și va ridica altele noi”

În fața operatorilor de cinematografe prezenți la CinemaCon, Spielberg a vorbit despre impactul pe care speră ca filmul să îl aibă asupra publicului.

„Cred cu adevărat că acest film va răspunde la întrebări. Și acest film vă va face, de asemenea, să puneți o mulțime de întrebări”, a spus regizorul, referindu-se la „Disclosure Day”.

Acesta a adăugat, într-un ton relaxat, că experiența filmului va fi intensă: „Tot ce aveți nevoie pentru a ajunge de la început până la sfârșit este o centură de siguranță”, a glumit Spielberg, fără să ofere detalii despre poveste.

Primele imagini: un extraterestru și un copil uman

În cadrul evenimentului, au fost prezentate și câteva imagini din producție, care au oferit publicului o scurtă privire asupra atmosferei filmului.

Secvențele prezentate au arătat o creatură extraterestră aplecată deasupra unui copil uman, o imagine care a stârnit imediat interes și speculații în rândul celor prezenți.

Distribuție de top și lansare în 2026

„Disclosure Day” aduce pe ecran o distribuție de nume importante de la Hollywood, printre care Emily Blunt, Josh O’Connor, Colman Domingo și Colin Firth.

Filmul va fi distribuit de Universal Pictures și este programat pentru lansare în luna iunie, moment care este deja așteptat cu interes de industria cinematografică și de fanii genului SF.

