Potrivit informațiilor apărute, acesta și-a petrecut ultimele zile într-un centru de îngrijiri paliative din Irlanda de Nord, unde era sub supraveghere medicală atentă. Vestea morții sale a fost făcută publică miercuri, 8 aprilie, de soția lui, Naomi Sheehan, printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale.

Ultimele clipe, petrecute în liniște alături de familie

Actorul era internat de mai multe zile într-un hospice, unde primea îngrijiri specializate. În mesajul transmis, soția sa a descris momentul despărțirii și durerea uriașă lăsată în urmă.

Un actor mort de aproape un an apare într-un film nou. Cum a fost readus Val Kilmer la viață cu ajutorul inteligenței artificiale

„Aseară, Mick a trecut, din păcate, în neființă la Hospice-ul din Irlanda de Nord. A fost diagnosticat cu boala neuronului motor pe 1 februarie 2023. A fost internat acum 10 zile și a fost îngrijit de echipa incredibilă de acolo. A trecut în neființă în pace, înconjurat de familie și prieteni. Cuvintele nu pot descrie cât de îndurerați suntem.”

Diagnosticul care i-a schimbat viața a venit în urmă cu aproximativ doi ani. Pe 1 februarie 2023, medicii i-au confirmat că suferă de o afecțiune neurologică severă, cunoscută sub numele de boala neuronului motor. Deși familia nu a oferit detalii despre forma exactă, cea mai frecventă manifestare a acestei boli este Scleroza laterală amiotrofică.

Boala care distruge treptat organismul

Boala neuronului motor este o afecțiune degenerativă care afectează progresiv sistemul nervos responsabil de mișcările musculare. În timp, pacienții ajung să se confrunte cu slăbirea și rigidizarea mușchilor, pierzând treptat capacitatea de a merge, vorbi, mânca sau chiar respira.

Evoluția diferă de la un pacient la altul, însă impactul asupra organismului este devastator, iar speranța de viață este, de regulă, redusă semnificativ.

Un om care a inspirat până în ultima clipă

În același mesaj, Naomi Sheehan a vorbit despre energia și spiritul care l-au definit pe actor, chiar și în cele mai dificile momente.

„S-a spus de mai multe ori că Mick a fost o sursă de inspirație pentru toți cei care au avut privilegiul să-l cunoască, nu doar în ultimii ani, pe durata bolii sale, ci în fiecare zi a vieții sale. A trăit o viață cât se poate de plină. Bucurie, bogăție sufletească, râs molipsitor. Un titan cu părul roșcat.”

Mesajul a continuat cu un gând de recunoștință pentru toți cei care le-au fost alături în această perioadă grea, dar și cu un citat drag actorului, semnat de Brendan Behan.

„Suntem atât de recunoscători tuturor celor care ne-au susținut în ultimii ani. Mick iubea acest citat al lui Brendan Behan, care pare potrivit acum: «Cele mai importante lucruri pe care trebuie să le faci în lume sunt să ai ceva de mâncare, ceva de băut și pe cineva care să te iubească.» Așadar, nu vă gândiți prea mult. Mâncați. Beți. Iubiți. Naomi — soția lui Mick.”

Mesajul care a cutremurat pe toată lumea

Ultima postare a actorului pe rețelele sociale datează din 6 februarie, moment în care a ales să vorbească deschis despre starea sa de sănătate. Atunci, el dezvăluia că medicul neurolog îi estimase o speranță de viață de aproximativ un an.

„Încă mai am multe pentru care să trăiesc și multe planuri”, a scris el la acel moment.

Doliu în lumea filmului: un actor cunoscut a murit la doar 31 de ani