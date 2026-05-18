Scandalul punctajului acordat de juriul moldovean României în finala Eurovision: Un deputat PAS cere demisia conducerii Teleradio-Moldova

Scandalul legat de punctajul acordat României în finala Eurovision continuă să provoace reacții în Republica Moldova. Deputatul PAS Dinu Plîngău cere demisia conducerii companiei publice „Teleradio-Moldova” (TRM), instituția responsabilă de desemnarea juriului național pentru concursul muzical.

Parlamentarul formațiunii de guvernământ susține că actuala conducere a TRM și-ar fi pierdut credibilitatea și consideră că plecarea acesteia din funcție ar fi singura soluție pentru a limita efectele scandalului. Mai mult, el a declarat că, în lipsa unor demisii voluntare, Parlamentul ar trebui să intervină și să inițieze procedura de revocare.

„Nu cred că vreo anchetă sau explicație poate fi credibilă în această situație. TRM nu este la primul scandal major. Doar demisiile din conducerea instituției ar mai putea repara, măcar parțial, imaginea afectată. Dacă acestea nu vor avea loc, consider că Parlamentul trebuie să pregătească o hotărâre de destituire a conducerii”, a scris Dinu Plîngău pe Facebook, citat de NewsMaker.md .

Controversa a apărut după ce juriul Republicii Moldova a acordat României doar trei puncte în finala Eurovision Song Contest 2026, decizie care a generat numeroase critici atât în Republica Moldova, cât și în România.

În contextul reacțiilor apărute, Victoria Cușnir, membră a juriului moldovean, a explicat că evaluările au fost făcute pe baza prestațiilor concurenților din timpul repetițiilor, despre care a spus că au fost mai slabe decât reprezentațiile din finală. Ea a precizat, de asemenea, că a oferit României o notă „foarte bună”, subliniind că punctajul final a rezultat din voturile tuturor membrilor juriului.

Juriul Republicii Moldova a fost format din șapte persoane, printre care s-a numărat și directorul general adjunct al „Teleradio-Moldova”, Andrei Zapșa. Componența acestuia a fost aprobată de conducerea TRM.

În contrast cu decizia juriului, publicul din Republica Moldova a oferit României punctajul maxim — 12 puncte — în cadrul televotingului.



