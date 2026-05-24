Filmul inspirat din drama copiilor separați cu forța de stat. Eșecul progresismului dus la extrem, ce vrea să arate regizorul Cristian Mungiu-VIDEO
Cristian Mungiu
Filmul „Fjord”, inspirat din cazul familiei Bodnariu și cel care i-a adus lui Cristian Mungiu premiul de la Cannes a devenit unul dintre cele mai controversate pelicule ale momentului. Filmul urmărește drama familiei româno-norvegiene care a rămas fără cei cinci copii după ce au fost luați de autorități în anul 2015.
Povestea familiei Bodnariu a ajuns în atenția publică în noiembrie 2015 atunci când cei cinci copii ai lui Marius și Ruth Bodnariu, inclusiv un bebeluș, au fost preluați în custodia statului norvegian de către serviciul de Protecție a Copilului după ce părinții au fost acuzați că le-ar fi aplicat micuților pedepse fizice.
În acel moment, familia Bodnariu locuia în Norvegia de peste zece ani, în satul Redal. Marius lucra la primărie ca IT-ist şi era responsabil al comitetului de părinţi atât la şcoală, cât şi la grădiniţă. Mama copiilor, Ruth Bodnariu, era asistentă medicală în secția de pediatrie şi lucrase inclusiv în cadrul unui serviciu de asistenţă pentru copii.
Cei cinci copii nu doar că au fost îndepărtați de părinți, dar au fost și separați între ei. Aceștia au ajuns la familii maternale în localități diferite. Li s-a permis să îl viziteze doar pe bebeluș, iar mama a putut să îl alăpteze la o distanță de câteva zile. Eliana și Naomi, cele două fete mari au fost luate împreună în plasament de către o familie. Cei doi băieți mijlocii, Matei și Ioan au fost plasați într-o a doua familie. Bebelușul care avea doar 3 luni și trebuia să fie alăptat de mama a fost plasat singur într-o altă familie.
