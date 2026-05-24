Incident șocant în județul Buzău. Un copil de patru ani a fost ucis de un câine de pază
FOTO: Arhivă
Un incident de-a dreptul șocant a avut loc, duminică seară, în localitatea Limpeziș, județul Buzău. Un copil în vârstă de 4 ani a fost ucis de un câine de pază, care se afla legat. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional.
Tragedia a avut loc lângă o stână de marginea satului, aflată chiar vis-a-vis de casa în care era crescut micuțul.
Din primele informații câinele ciobănesc esta legat și momentan nu se știe cu exactitate circumstanțele în care copilul s-a apropiat de el.
Atacul a fost rapid și violent încât copilul nu a apucat să strige după ajutor.
Bunica și proprietara stânei au sărit să-l salveze, însă a fost prea târziu pentru copilul care a fost sfâșiat de animalul, ce devenise agresiv.
Potrivit presei locale, băiețelul prezenta mușcături în zona femurului, a gâtului și capului, precum și o hemoragie puternică.
La fața locului a intervenit de urgență o ambulanță, însă nu s-a mai putut face nimic pentru micuț. O femeie, rudă cu minorul a ajuns în stare de șoc la spital.
În acest caz, oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a circumstanțelor în care s-a petrecut tragicul eveniment.
Citește și:
- 23:43 - Doi copii, la un pas de moarte după ce au intrat în râul Ialomița pentru a recupera o minge. Au fost salvați la timp de polițiști
- 23:00 - Incendiu de proporții într-o gospodărie din județul Suceava. Flăcările amenință o pădure din zonă-VIDEO
- 22:29 - Filmul inspirat din drama copiilor separați cu forța de stat. Eșecul progresismului dus la extrem, ce vrea să arate regizorul Cristian Mungiu-VIDEO
- 21:30 - Anca Alexandrescu: ”Pare că am ajuns în două lumi care nu mai pot comunica. Dacă ne lăsăm pradă manipulărilor vom rămâne dezbinați”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News