Din informațiile apărute, celălalt șofer ar fi circulat cu viteză peste limita legală și ar fi trecut pe roșu la semafor. În urma impactului, ambele autoturisme au suferit avarii considerabile.

Accidentul și intervenția autorităților

Actrița, copiii ei și ceilalți pasageri au fost transportați la spital după incidentul produs la începutul săptămânii. La fața locului au intervenit rapid polițiștii din cadrul biroului șerifului din comitatul Riverside, care au găsit cele două vehicule avariate. Informațiile au fost confirmate și de publicația TMZ.

În vârstă de 52 de ani, Tori Spelling conducea mașina în momentul accidentului. Toți ocupanții au fost evaluați inițial de echipele medicale sosite la fața locului, iar autoritățile au precizat că nu au fost efectuate arestări.

Ulterior, actrița și cei șapte copii au fost transportați la spital cu trei ambulanțe. Medicii le-au acordat îngrijiri, iar rănile au fost, în majoritate, minore — tăieturi, vânătăi, contuzii și suspiciuni de comoție.

O filmare apărută ulterior o surprinde pe actriță discutând cu un polițist imediat după accident. Până în prezent, reprezentanții săi nu au oferit o reacție oficială.

Starea actriței după incident

Tori Spelling este mama a cinci copii: Liam, Stella, Hattie, Finn și Beau, din relația cu fostul partener, Dean McDermott.

Nu este prima dată când vedeta trece printr-un astfel de eveniment. În 2011, ea a mai fost implicată într-un accident rutier, când a lovit un zid în timp ce își ducea doi dintre copii la școală.