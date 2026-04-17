Berbec

Veți fi obligați să stați față în față cu intrebări majore, iar răspunsurile le puteți găsi în trecutul vostru. Consultați-vă experiența, analizați-vă greșelile și, de această dată, veți reuși. Veți petrece mult timp în public, participând la negocieri, contracte, activități publice. Cu toate acestea, dorința de a vă impune punctul de vedere, ignorând pe ceilalți, precum și tendința spre litigii, pot încălzi periodic situația, atât în sfera de afaceri, cât și în căsătorie.

Va trebui să vă ocupați de un număr mare de oameni, să operați cu un volum mare de informații care să stimuleze activitatea mentală, dar va crea o apăsare asupra sistemului nervos. Vin idei noi și planuri neobișnuite, dar ele sunt promițătoare. Pentru a lua deciziile corecte, veți avea nevoie de o viziune de perspectivă și o gândire strategică. Veți câștiga credibilitate și autoritatea va lucra pentru voi, asigurând încrederea partenerilor și aducerea oamenilor de care aveți nevoie.

Taur

Riscurile excesive pot provoca daune, atât în dragoste, cât și în finanțe. Unii chiar renunță în mod intenționat la carierele lor de dragul familiei. Veți avea dorința de a avea grijă de oamenii apropiați de voi și de a vă aranja cazarea dacă plecați în deplasare.

Se pare că norocul surâde acum și vă va însoți în multe din eforturile voastre, așa că nu vă speriați de rapiditatea derulării evenimentelor. Dacă veți avea dorința de a vă canaliza și a realiza ceva în sfera muncii, atunci este binevenită intenția și se lucrează în echipă.

Nu vă recomand să construiți planuri îndepărtate, atât în plan personal, cât și în producție. Bucurați-vă de natura minunată, respirați adânc și mulțumiți-vă de ceea ce aveți deocamdata! Banii vor veni, însă doar din surse proprii. Dacă vreți să câștigați mai mult, nu ezitați să vă luați de muncă și acasă.

Puteți avea o slujbă bună la locul de muncă, deși nu poate fi prea clară nici mărimea responsabilităților. Este devreme pentru a construi planuri mari.Aveți răbdare pentru că nu dețineți toate informațiile!

Gemeni

Săptămâna va pune în fața voastră o sarcină dificilă referitoare la cum să transformați o veche prietenie în ceva mai mult? Încă nu aveți curajul, dar aici faceți un pas decisiv ca să obțineți ceea ce doriți!

E o perioadă bună pentru a pleca în excursie, în locuri necunoscute. Acest lucru este valabil mai ales pentru cei care preferă să stea pe scaune. Soții devin prietenoși, și nu numai că veți rezolva împreună probleme dificile de zi cu zi, cu condiția să găsiți și timp pentru plimbările romantice. Aceasta va întări perfect relația dacă ea este relativ diminuată.

Cuplurile divorțate completează procedurile de partajare a proprietății comune și se pare că nu se vor mai întoarce la ele. Așadar, pentru aceștia,tot înainte, spre o viață diferită!

Pluto continuă să pună presiune și să vă testeze rezistența emoțională, punându-vă față-n față cu diferite experiențe intense de viață, mai ales dacă sunteți născuți în primul decan al zodiei.

Rac

Primele 3 zile vor veni cu o oarecare stare de disconfort, căci veți avea tendința de a provoca, a lupta, a vă lua la întrecere cu interlocutorii, așa încât comunicarea se poate dovedi un fiasco. Abia după ce vă războiți veți deveni mai prietenoși, mai calmi, va crește capacitatea de a convinge, iar ideile voastre îi vor impresiona pe ceilalți, astfel încât mulți vor dori să participe la planuri comune și să dezvolte împreună cu voi noi direcții strategice. Trebuie doar să vă bazați pe socotelile voastre, și nu pe propunerile venite dinspre alții, căci acelea nu vor fi viabile.

În domeniul sentimental, veți fi preocupați în special de impresia pe care o faceți asupra celorlalți, pe opiniile și părerile lor. Pentru voi va fi important să vorbiți nu doar cu alesul față-n față, ci și despre alesul vostru cu persoanele apropiate vouă.

Zona socială, de relații, chiar de parteneriate are energie și activitate intensă, iar situațiile ce vin de acolo sunt greu de coordonat și gestionat.

Leu

Veți avea grijă de cei dragi, deși acest lucru vă ia tot timpul vostru liber. În dragoste, nu vă sfătuiesc să experimentați relații noi și neobișnuite, moderne, pentru că dorința de independență poate afecta relația de căsătorie și riscați despărțirea. Acum, viața de cuplu este percepută ca un examen dificil și serios, ca o datorie sau o lecție karmică. Puteți avea probleme neașteptate în familie. Unuia din membri îi va fi greu să tolereze limitările care au apărut în viața sa ori să accepte instrucțiuni de la părinți. Schimbarea poate afecta locul vostru de reședință sau habitat. Dacă nu e o nevoie urgentă să vă mutați, amânați asta pe mai târziu!

Pentru cei singuri, e timpul noilor cunoștințe. Veți fi foarte fermecători, puteți deveni oaspeți frecvenți al petrecerilor, prezentărilor, aniversărilor și a altor activități recreative. Singurul lucru despre care avertizează universul se referă la bani. Generozitatea vă poate îndemna ca pentru diferite plăceri să cheltuiți mult mai mult decât doreați.

Fecioară

E vremea să puteți schimba ceva într-o relație sau puteți începe o pagină nouă, inclusiv o poveste de dragoste. Principalul lucru este să înțelegeți ceea ce doriți de la relații, la ce anume vă așteptați de la partener și, de asemenea, ce sunteți gata să oferiți în schimb.

Cei care s-au iubit în trecut, pot să se împace între ei și să meargă într-o călătorie comună. E deci posibilă o reluare neașteptată a unei legături cu o persoană din trecutul vostru, sau refaceți un traseu la o întâlnire cu cineva care trăiește într-un alt oraș sau într-o altă țară.

La domiciliu, arătați creativitate iar cei dragi vor aprecia cu siguranță lucrurile noi în casă, precum și decorarea. Pentru a crea confort și frumusețe nu aveți egal, și bine-ar fi să utilizați acum acest talent.

Relațiile cu rudele devin mult mai calde și, dacă în trecut s-ar fi întâmplat neînțelegeri, acum va fi posibil să le eliminați.

Balanță

Bine ar fi să nu mai stați rezervați și să păstrați informațiile și intențiile sub cheie. Veți reuși să aveți răbdare cu ceilalți, mai ales dacă vă confruntați cu evenimente destabilizatoare, să le explicați opiniile voastre ,pentru că aveți o mare putere de convingere.

Dacă intenționați să oferiți cadouri prietenilor, familiei și acelora cărora doriți să le mulțumiți pentru sprijinul lor, atunci trebuie să faceți cumpărături acum. E momentul, căci un semn de mulțumire cât de mic, va produce o fericire mare.

Referitor la capitolul distracție și dragoste dacă nu sunteți în cuplu oficial, nu le permiteți prietenilor să vă conducă drumul, și nici altcuiva din familie! Încercați să păstrați tot mai mult spațiu sau timp pentru voi, pentru a gândi și a procesa informațiile pe care le dețineți. Îmbunătățirea sănătății emoționale este în centrul atenției și veți găsi mai plină de satisfacții viața dacă o să rămâneți în umbră.

Este posibil un conflict serios datorită faptului că utilizați informația neconfirmată care va fi furnizată la locul de muncă. Acest lucru este valabil mai ales pentru acei nativi care lucrează în sectorul bancar.

Scorpion

Activitatea profesională este la nivel înalt sau așa ar trebui să fie. Veți avea o mulțime de cazuri de rezolvat și va trebui să alegeți în ordinea priorităților cu ce porniți mai întâi. Cu ceva ordine și organizare, vine oportunitatea de a separa grâul de neghină. Trebuie mult calm, drept pentru care vă sfătuiesc ca indiferent ce veți traversa, să tratați lucrurile cu ironie și autoironie. Va ajuta la menținerea optimismului și la obținerea celui mai bun rezultat. Evitați aventurile, tentația de a rezolva rapid și ușor ceva, pentru că v-ați expune la riscuri.

Cu Pluto guvernator, nu e momentul ca încăpățânarea și curajul să dea roade. Țineți cont de acest lucru, de câte ori va exista o dorință de a insista pe cont propriu. Atunci nu ați fi ferit de un conflict cu cineva din partea autorităților pe 20 și 22 aprilie .

Săgetător

Poate că ar trebui să fiți ceva atenți la aspectul vostru, să vă actualizați garderoba, să lucrați la un aspect elegant. Pentru a deveni mai atrăgători, trebuie să acceptați cu îndrăzneală orice schimbare.

Până pe 20, situația va reveni la normal, vă veți simți din nou mai calmi și mai armonioși. Va fi una dintre cele mai favorabile și mai creative perioade în care veți putea demonstra cu succes abilitățile intelectuale și organizaționale, veți putea cunoaște noi oameni interesanți.

Dorința de a vă întoarce la vechiul loc de muncă, de a porni activități cândva abandonate, poate fi satisfăcută, deoarece orice dorință de schimbare întoarsă poate fi realizată cu ușurință.

Afectiv, prețuiți familia, vă adorați copiii și aveți grijă de părinți. Idealizarea se află în sângele vostru, doar că asta uneori merge în detrimentul relațiilor.

Ultimele 2 zile din perioadă e un timp bun pentru călătorii, precum și pentru activități științifice, pedagogice și creative.

Capricorn

Deși va trebui să lucrați din greu pentru a reuși, eforturile nu se vor pierde și veți putea atinge o stabilitate financiară și profesională semnificativă.Va trebui totuși să efectuați o introspecție aprofundată, pentru a vă da seama de adevăratele aspirații, pentru a identifica cu exactitate punctele tari și punctele slabe, a plasa corect accentele și abia după aceea să treceți de la teorie la practică. Cu toate acestea, nu vă bazați doar pe cei dragi și pe patroni, ci căutați surse de venit! Spre exemplu, este un moment bun pentru a vă transforma hobby-ul într-o afacere profitabilă. Nu este necesar să economisiți banii câștigați, căci o parte din aceștia pot fi cheltuiți pe lucruri pe care intenționați să le achiziționați de mult timp.

Între 22-23 ar trebui să fiți mai atenți în declarații, să nu vă dezvăluiți planurile sau informațiile confidențiale, deoarece există riscul ca unii să poată profita de acest lucru și să vă dea planurile peste cap.

