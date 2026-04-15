În acest context, astrologii vorbesc despre trei zodii care pot traversa patru săptămâni cu totul speciale în luna mai - o perioadă în care norocul, schimbările pozitive și coincidențele fericite par să se lege într-un mod aproape „de poveste”.

Taur

Pentru nativii din Taur, luna mai vine cu o energie puternică de stabilizare și reconstrucție. După o perioadă în care lucrurile au părut stagnante sau incerte, contextul astral favorizează claritatea și deciziile inspirate.

Este posibil ca Taurii să primească vești bune legate de bani, carieră sau chiar un proiect personal care începe să prindă contur într-un mod neașteptat de rapid. Relațiile personale se pot îmbunătăți semnificativ, iar tensiunile mai vechi se pot dizolva fără efort.

Pentru mulți nativi, această perioadă poate părea ca un „miracol” al răbdării răsplătite.

Leu

Pentru Leu, luna mai aduce o explozie de vizibilitate și oportunități. Este o perioadă în care munca depusă în ultimele luni poate fi în sfârșit observată și apreciată.

Leii pot primi propuneri profesionale surprinzătoare, oferte care le schimbă direcția carierei sau confirmări importante într-un proiect la care țineau foarte mult. În plan personal, energia este intensă, iar viața socială devine mai activă și mai plină de evenimente pozitive.

Mulți nativi vor simți că „se aliniază lucrurile” exact la momentul potrivit, ca și cum universul le deschide uși pe care le credeau închise.

Săgetător

Pentru Săgetător, luna mai vine cu o dinamică excelentă pe zona de expansiune, călătorii, studii și proiecte noi. Este o perioadă în care curajul și spontaneitatea pot aduce rezultate spectaculoase.

Nativii pot avea parte de întâlniri decisive, propuneri care apar „din senin” sau situații care le schimbă complet perspectiva asupra viitorului. În multe cazuri, ceea ce începe acum poate avea efecte importante pe termen lung.

Pentru Săgetători, luna mai poate părea o perioadă în care „norocul vine din direcția la care nu se așteptau”.

