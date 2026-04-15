Berbec

Nu-ți pasă prea mult de consecințe, pentru că ți se pare mai important să spui ce-ți trece prin minte. Te exprimi fără filtru, iar acțiunile reflectă exact ce gândești. E o perioadă bună să-ți pui în aplicare planurile, mai ales cele care țin de propria imagine.

Taur

Te concentrezi pe o strategie care să-ți ofere independență. Decizi rapid să închei capitole care te epuizează, acționezi în favoarea acelor lucruri care chiar te definesc. Nu ții să știe toată lumea la ce lucrezi, mai ales că deciziile te privesc doar pe tine.

Gemeni

Le va fi dificil celorlalți să țină pasul cu tine și proiectele pe care le inițiezi. Ai vrea să arzi etape și să pui lucrurile în mișcare peste noapte. Ar putea fi frustrant să nu-ți iasă ce ți-ai propus, în cazul în care planurile depind și de ceilalți. Ești stăpân pe tine și foarte eficient, astfel încât poți coordona cu pricepere activități ample de grup.

Rac

Nu mai lași loc de interpretări în plan profesional. Îți impui prezența și voința. Vei viza obiective clare și rezultate notabile, care să-ți consolideze statutul. Dacă ai de-a face cu figuri de autoritate, ești dispus să-ți asumi direcția, perspectiva, acțiunile indiferent de părerea lor.

Leu

Îți susții convingerile, principiile, filozofia de viață cu un entuziasm molipsitor. Simți că a venit timpul să ieși din zona de confort și chiar să începi să faci lucruri dacă vrei să evoluezi. Posibil să iei decizii fulger privind studiile, călătoriile, chestiunile legale. Când îți pui ceva în minte, va fi dificil să renunți la ce ți-ai propus.

Fecioară

Nu mai ai nici timp, nici energie să te menții în situații ambigue. Așa că negociezi, tranșezi, hotărăști rapid tot ce ține de resursele comune și chiar de investițiile emoționale. Vrei să-ți iei înapoi puterea de a decide pentru tine. Comunici fără să te gândești de două ori, te aștepți ca onestitatea, brutală uneori, să aducă soluții imediate.

Balanță

Parteneriatele devin spațiul unor decizii fără cale de întoarcere. Dacă sunt contracte implicate, se vor discuta rapid clauzele și nu va fi mult loc pentru negocieri. Diplomația nu prea pare a fi pe lista ta de priorități în această perioadă, pentru că-ți vezi mai bine ca oricând interesele și nu mai ești dispus la compromisuri.

Scorpion

Reorganizare e un termen prea blând pentru a descrie ce ai de gând să faci cu stilul tău de viață. Ritmul de lucru, grija pentru sănătate, relațiile colegiale vor fi analizate toate după principiul eficienței. Vrei să rezolvi toate sarcinile în timp record și nu-ți mai dai deloc timp să te plângi, pentru că vei fi prea ocupat.

Săgetător

Dacă până acum ceilalți n-au avut habar cât ești de creativ, ai să le arăți acum cu cine au de-a face. Când nu-ți mai pasă de validări, ai curaj să te exprimi exact așa cum simți. Poți îmbrățișa cu mai mult entuziasm viața, relația cu cei dragi, proiectele artistice.

Capricorn

Te-ai gândit destul, a venit timpul să acționezi. Așa că nu mai ții cont de ce vor ceilalți, ești hotărât să schimbi regulile în familie. Comunici ce-ți dorești cu fermitate și poți lua decizii radicale legate de situația locativă sau relațiile cu cei dragi. Nu mai amâni discuțiile despre siguranță și stabilitate, vrei soluții clare și care să-ți asigure repede confortul dorit.

Vărsător

Nu doar asimilezi informații cu o viteză uluitoare, dar devii foarte eficient în felul în care comunici. Ești scurt și la obiect, pentru că te concentrezi pe soluții, nu pe filozofii inutile. Negocierile probabil nu prea te interesează, pentru că nu prea ești dispus la compromisuri. Multe drumuri cu folos sunt posibile în această perioadă.

Pești

Dacă te concentrezi pe valorificarea talentelor tale și ești atent la felul în care îți folosești resursele, ai putea obține rezultate materiale rapide. E posibil să iei decizii ferme legate de gestionare finanțelor. Poate chiar să-ți ceri drepturile financiare cu mai mult curaj. O să constați că te apreciezi mai mult și nu mai irosești energia sau timpul degeaba.