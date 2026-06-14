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Accident pe DN5, în județul Giurgiu: patru persoane au ajuns la spital după impactul dintre un autoturism și un autotren
Accident rutier
Un accident rutier soldat cu patru răniți a avut loc în cursul zilei de astăzi pe DN5, în apropierea localității Daia, județul Giurgiu. În urma coliziunii dintre un autoturism și un autotren, victimele au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare.
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