Accident grav pe Autostrada Soarelui, în zona Cernavodă. O victimă a fost preluată de elicopterul SMURD

Sursă: Realitatea.Net

Un accident rutier grav s-a produs vineri după-amiază pe Autostrada A2, în județul Constanța, după ce un autoturism a intrat în glisiera mediană. În urma impactului, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, una dintre victime fiind transportată de urgență la spital cu elicopterul SMURD.

Intervenție de amploare pe A2, în apropiere de Cernavodă

Potrivit informațiilor transmise de autorități, accidentul a avut loc pe sensul de mers Constanța - București, la kilometrul 164 al Autostrăzii Soarelui, în zona localității Cernavodă.

Din primele date, șoferul unui autoturism a pierdut controlul direcției, iar mașina a lovit glisiera mediană, rămânând imobilizată pe carosabil.

La locul evenimentului au intervenit de urgență echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, ambulanțe și alte forțe de intervenție.

Victimă în stare gravă, transportată cu elicopterul SMURD

Cea mai grav afectată persoană a fost găsită în stare de inconștiență de către salvatori. Medicii au efectuat manevrele necesare de stabilizare, iar victima a fost intubată la fața locului.

Ulterior, aceasta a fost preluată de elicopterul SMURD și transportată la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța pentru tratament de specialitate.

O fetiță de doi ani, printre persoanele rănite

Alte două victime au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. Printre acestea se află și o fetiță în vârstă de doar doi ani, care a fost evaluată de echipajele medicale sosite la locul accidentului.

Starea exactă de sănătate a persoanelor rănite urmează să fie stabilită de medici.

Trafic îngreunat pe Autostrada Soarelui

Accidentul a afectat circulația rutieră pe Autostrada A2, traficul desfășurându-se cu dificultate în zona producerii evenimentului.

Polițiștii au demarat cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul și cauzele care au dus la pierderea controlului asupra autoturismului.

Autoritățile recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de trafic și să respecte regulile de circulație pentru a evita producerea unor incidente similare.