Accident grav pe Șos. București-Măgurele. O mașină a lovit o autoutilitară, trei autoturisme parcate și doi pietoni

Sursă: Realitatea.net

Un accident rutier a avut loc vineri dimineață, pe Șoseaua București-Măgurele din Capitală. Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel la 112 în jurul orei 09:40.

Potrivit primelor informații, un șofer în vârstă de 71 de ani circula dinspre orașul Măgurele către Șoseaua Alexandriei, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu o autoutilitară. După impact, autoturismul condus de bărbatul de 71 de ani ar fi pierdut controlul direcției. Mașina a lovit trei autoturisme parcate, a ieșit de pe carosabil și a ajuns pe trotuar, unde a accidentat doi pietoni. Victimele au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

După producerea accidentului, conducătorul autoutilitarei a părăsit locul faptei fără acordul poliției sau al procurorului. Acesta s-a întors la fața locului după aproximativ trei ore. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul alcooltest, iar rezultatele au fost „zero”. Cei doi conducători auto au fost duși la INML pentru recoltarea de probe biologice.

Polițiștii continuă cercetările

Pe durata cercetărilor la fața locului, traficul pe Șoseaua București-Măgurele s-a desfășurat alternativ, sub îndrumarea polițiștilor rutieri. Brigada Rutieră continuă verificările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.