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Adrian Veștea este noul premier desemnat. Decretul oficial a fost semnat de președintele Nicușor Dan
Foto/Arhivă
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul prin care Adrian Veștea este desemnat candidat pentru funcția de premier. Potrivit Administrației Prezidențiale, noul prim-ministru desemnat are la dispoziție un termen de 10 zile pentru a depune în Parlament programul de guvernare și lista viitorilor miniștri.
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