Toma Petcu (PNL Giurgiu) intervine în criza momentului: „Adrian Veștea este o soluție pe care o susțin cu toată tăria!”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 iun. 2026, 16:18

Președintele filialei PNL Giurgiu, Toma Petcu, a lansat un mesaj ferm de susținere pentru Adrian Veștea în funcția de prim-ministru, catalogându-l drept varianta ideală prin care Partidul Național Liberal poate păstra șefia Guvernului și poate asigura stabilitatea politică a țării.

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