Toma Petcu (PNL Giurgiu) intervine în criza momentului: „Adrian Veștea este o soluție pe care o susțin cu toată tăria!”

Președintele filialei PNL Giurgiu, Toma Petcu, a lansat un mesaj ferm de susținere pentru Adrian Veștea în funcția de prim-ministru, catalogându-l drept varianta ideală prin care Partidul Național Liberal poate păstra șefia Guvernului și poate asigura stabilitatea politică a țării.
Liderul giurgiuvean a taxat dur criticile interne venite din partea unor colegi de partid, amintind că Veștea deține o puternică legitimitate în formațiune.
„Adrian Veștea este numărul doi în Partidul Național Liberal și a fost ales cu un număr de voturi semnificativ mai mare decât mulți dintre colegii care aleg astăzi să îl critice, fapt care îi conferă o legitimitate politică ce nu poate fi ignorată. Reprezintă, într-adevăr, o soluție pentru actuala criză politică și pentru PNL”, a declarat Toma Petcu.
Săgeți către colegii care mimează alianțe sau vor în opoziție
Toma Petcu a recunoscut că în interiorul partidului există frământări și opinii diferite, însă a avertizat că deciziile majore nu pot fi luate în funcție de interesele electorale ale unor grupuri care privesc spre alte forțe politice.
Despre jocurile de culise: „Nu putem lăsa partidul și țara să meargă într-o anumită direcție doar în funcție de ceea ce apreciază unii dintre colegii noștri că ar fi mai bine pentru ei din punct de vedere politic, considerând că o asociere cu USR sau cu alte forțe politice i-ar putea avantaja în viitor.”
Despre varianta opoziției: „Știu că o parte dintre colegi și-ar fi dorit să intrăm în opoziție. Poate că, pentru unii care apreciază că partidul poate crește mai ușor din opoziție și că este mai simplu să critici decât să îți asumi responsabilități, aceasta este o poziție corectă. În același timp, însă, trebuie să se gândească și la faptul că o serie dintre colegii lor sunt oameni care cresc politic prin lucrurile pe care le fac, prin activitatea de zi cu zi și prin munca în teritoriu, alături de primari și aleșii locali.”
„România nu trebuie să producă zgomot și scandal”
În viziunea președintelui PNL Giurgiu, prioritatea absolută a momentului este deblocarea situației executive, urmând ca analizele interne de partid să fie făcute ulterior. Acesta a făcut un apel la maturitate, subliniind responsabilitatea uriașă pe care PNL o are în fața cetățenilor.
„Cel mai important lucru este să găsim o soluție pentru a ieși din criză și pentru a debloca situația. După aceea, vom avea suficient timp pentru analize. Dincolo de tot zgomotul din spațiul public, avem responsabilități și trebuie să venim cu soluții rapide. România trebuie să se dezvolte, nu să producă zgomot și scandal. De aceea, PNL este obligat să găsească această soluție”, a concluzionat Toma Petcu.