Conceptul provine din cultura culinară japoneză și este strâns legat de regiunea Okinawa, renumită pentru numărul mare de persoane longevive și pentru nivelurile scăzute de obezitate.

Expresia „hara hachi bu” poate fi tradusă prin „mănâncă până ești aproape sătul”. Nu este o dietă propriu-zisă, ci mai degrabă un mod de a mânca bazat pe echilibru și pe atenția acordată semnalelor transmise de organism.

Cum funcționează regula

Specialiștii explică faptul că există o diferență importantă între a fi sătul și a mânca în exces, iar această diferență poate duce, în timp, la acumularea unui număr mare de calorii în plus.

O problemă frecventă este ritmul alert al meselor. Creierul are nevoie de câteva minute pentru a procesa senzația de sațietate, iar atunci când mâncatul este prea rapid, apare tendința de a consuma mai mult decât are nevoie corpul.

Prin oprirea mesei puțin mai devreme și adoptarea unui ritm mai lent, organismul are timp să recunoască momentul în care este suficient hrănit.

Medicii și nutriționiștii consideră că unul dintre principalele avantaje ale acestei metode este reducerea naturală a aportului caloric, fără reguli stricte sau restricții severe.

În loc să impună interdicții, regula se bazează pe autocontrol și conștientizare, ceea ce o face mai ușor de urmat pe termen lung. Astfel, persoanele care o adoptă sunt mai puțin predispuse la episoade de mâncat în exces, un factor important în creșterea în greutate.

Rolul alimentației conștiente

Un element esențial este și modul în care sunt consumate mesele. Mâncatul lent, fără distrageri, contribuie la o mai bună percepție a senzațiilor de foame și sațietate.

Nutriționiștii recomandă mestecarea atentă a alimentelor, pauze în timpul mesei pentru a evalua nivelul de sațietate, evitarea mâncatului pe fugă sau în fața ecranelor și oprirea înainte de senzația de prea plin.

Studiile asupra populațiilor care urmează acest tip de alimentație indică valori mai mici ale IMC-ului și o incidență redusă a obezității.

Cu toate acestea, specialiștii subliniază că „hara hachi bu” nu este o soluție rapidă pentru slăbit, ci mai degrabă un obicei sănătos care ajută la prevenirea consumului excesiv de alimente.

În esență, regula nu presupune să mănânci mai puțin în mod forțat, ci să înveți să recunoști momentul în care ai mâncat suficient.

