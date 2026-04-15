Potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS, întrebarea care va fi stabilită de social-democrați într-o ședință de Consiliu Politic Național de duminică va fi legată, cel mai probabil, doar de susținerea politică pentru Ilie Bolojan. Mai exact, social-democrații ar putea fi întrebați luni, atunci când se dă votul final, dacă sunt de acord ca Partidul Social Democrat să îi retragă sprijinul politic lui Bolojan.

Deja finalul este unul previzibil, pentru că am văzut deja rezultatele consultărilor din fiecare regiune de până acum și majoritatea înclină clar spre rămânerea la guvernare, dar cu un alt premier. Asta spuneau liderii după fiecare dintre consultările din teritoriu.

Mai sunt, ce-i drept, două întâlniri care vor avea loc vineri și sâmbătă, însă, așa cum spuneam, majoritatea este deja clar conturată, iar votul de luni rămâne să fie, practic, doar o formalitate.

Potrivit surselor citate, tot săptămâna asta este așteptat ca președintele Nicușor Dan să îi convoace la Palatul Cotroceni pe liderii coaliției pentru discuții, în condițiile în care aceasta ar putea fi ultima săptămână cu guvernul în această formulă.