Pompierii militari au intervenit, miercuri dimineaţă, la un accident rutier produs între localităţile Cristeştii Ciceului şi Uriu, în care au fost implicate un autoturism şi un autobuz.

În autobuz se aflau patru persoane, dintre care două necesită îngrijiri medicale, iar în autoturism o persoană a fost încarcerară.

”Victima încarcerată a fost extrasă de către pompierii. Din păcate, a fost declarat decesul la locul solicitarii - bărbatul in varsta de 47 de ani prezenta leziuni incompatibile cu viaţa”, a transmis ISU Bistriţa-Năsăud.

Conducătorul autobuzului a fost extras din autobuz şi predat echipajelor medicale, cu fractură deschisă membru inferior.

Un alt bărbat, pasager, în vârsta de aproximativ 71 de ani a fost preluat de echipajele medicale, prezenta un traumatism cranian.

”Ambele victime sunt transportate la spital pentru investigaţii medicale suplimentare. Conducătorul auto este transportat la UPU SMURD Bistriţa, în timp ce pasagerul la CPU Beclean”, au precizat pompierii.

Centrul Infotrafic a anunţat că traficul rutier este oprit pe ambele sensuri ale DN 17 Beclean-Dej, în apropierea localităţii Uriu.

Se estimează reşuarea normală a circulaţiei după ora 07:30.