Peter Magyar, singurul membru Tisza care poate da interviuri

„Nu am câștigat la o diferență mică, ci una mare, una foarte, foarte mare. Împreună am schimbat regimul lui Orban, împreună am eliberat Ungaria, ne-am luat țara înapoi.”, a declarat Peter Magyar, liderul partidului Tisza.

Cu două luni înainte de divorț, Magyar a înregistrat-o în secret pe soția sa în timp ce descria modul în care oficiali guvernamentali au intervenit într-un caz de corupție. Ulterior, acesta a spus că a luat această decizie ca să aibă o poliță de asigurare în cazul în care ar fi intrat într-un conflict cu Viktor Orban. La acea vreme, soția lui Peter Magyar era ministră a Justiției în guvernul Fidesz.

Peter Magyar a făcut și el parte din partidul lui Viktor Orban până în anul 2024, pe care l-a părăsit în urma unui scandal politic care i-a și adus notorietate. La acel moment, s-a aflat că guvernul Orban a grațiat un bărbat condamnat pentru că ajutase la mușamalizarea unui scandal de abuz sexual într-un centru de plasament pentru copii. În consecință, soția lui Peter Magyar, care era o figură marcantă a partidului Fidesz și președinta Ungariei și-au dat demisia. A doua zi, viitorul oponent al lui Viktor Orban, a acordat un interviu în care a rupt legăturile cu partidul Fidesz și a acuzat guvernul de corupție sistemică.

„Indiferent cine era soția mea, indiferent ce funcții dețineam, cei care mă cunosc, și mulți oameni mă cunosc și cunosc și eu mulți din sistem, au știut întotdeauna că sunt un element esențial. Desigur, n-am arătat niciodată asta în afara acestor cercuri politice. Dar în sinea mea eram critic în privința multor probleme.”, a completat Peter Magyar, liderul partidului Tisza.

Controversele din jurul lui Peter Magyar

În anul 2024, după scandalul de la vârful puterii din Ungaria, Peter Magyar a înființat Tisza, cu care a și obținut 30% din voturi la alegerile pentru Parlamentul European. Campania sa a fost alimentată de nemulțumirea opiniei publice față de corupție, de deturnarea a miliarde de euro din fondurile UE și de îngrijorarea legată de creșterea economică lentă a Budapestei.

În timp ce Viktor Orban și Bruxelles-ul s-au aflat constant în tensiuni în ultimii ani, Peter Magyar a promis că va îmbunătăți relațiile cu Uniunea Europeană. În paralel, acesta a evitat subiecte sensibile precum interzicerea paradei Budapest Pride sau războiul din Ucraina.

Între timp, Peter Magyar și-a intensificat campania. Pentru a contracara presa favorabilă partidului lui Viktor Orban, viitorul premier al Ungariei a început să străbată țara. În mai 2025, acesta a parcurs pe jos 250 de kilometri de la Budapesta la Oradea, ca să câștige sprijinul minorității etnice maghiare. Mai mult decât atât, înaintea alegerilor din 12 aprilie, Peter Magyar vizita la șase orașe pe zi.

Totuși, în timp ce Peter Magyar câștiga tot mai mult capital politic, au apărut întrebări despre omul din centrul partidului. Farkas, unul dintre fondatorii partidului, a plecat după alegerile europene din 2024, pe măsură a devenit dominat de lupte interne pentru putere. Acesta a descris cultura din interiorul Tisza drept din ce în ce mai toxică și asemănătoare cu sistemul partidului lui Viktor Orban, pe care Peter Magyar l-a servit anterior.

Potrivit relatărilor, Peter Magyar conduce Tisza cu o mână de fier. Este singurul membru al partidului autorizat să acorde interviuri, deși există câteva persoane autorizate să ofere comentarii scurte presei. Susținătorii săi spun că un mesaj strict și controlat reprezintă singura modalitate de a evita oferirea de muniție presei pro-guvernamentale.

Totodată, Peter Magyar nu este lipsit de controverse. Acesta este trădat de propriile sale impulsuri, de la ieșiri publice la adresa jurnaliștilor până la relatări despre o confruntare agresivă într-un club de noapte. În acest context, Peter Magyar a declarat despre sine că este un tip dificil care încearcă să se îmbunătățească. În ciuda controverselor, pentru mulți dintre susținătorii săi, defectele omului din centrul Tisza sunt irelevante. O membră a parlamentului ungar din partea Partidului Verde, care s-a retras pentru a face loc unui candidat Tisza, a declarat: „Nu votăm pentru Tisza, votăm împotriva Fidesz.”