Prețurile petrolului au înregistrat o corecție severă în sesiunea de marți, investitorii reacționând rapid la posibilitatea reluării dialogului diplomatic între Washington și Teheran. Contractele futures pentru petrolul american cu livrare în mai au înregistrat o prăbușire de aproape 7%, atingând pragul de 92,50 dolari pe baril. Aceeași tendință de scădere a fost vizibilă și în cazul barilului Brent, referința internațională, care a coborât cu 4%, până la valoarea de 95,07 dolari. Această relaxare a prețurilor vine după o perioadă de volatilitate extremă și este alimentată de speranța că o a doua rundă de negocieri ar putea preveni o escaladare militară totală.

Deși Administrația Trump analizează oportunitatea unor noi discuții, oficialii Casei Albe au precizat pentru CNBC că, pentru moment, nu a fost stabilit un calendar fix. Vicepreședintele JD Vance a subliniat că mingea se află acum în terenul Iranului, după ce rundele de consultări desfășurate în weekend la Islamabad s-au încheiat fără un rezultat concret. Conform declarațiilor acestuia, Statele Unite au prezentat deja o serie de propuneri substanțiale, iar finalizarea unui eventual acord depinde exclusiv de disponibilitatea Teheranului de a accepta termenii puși pe masă.

Blocada din Golful Persic și amenințarea asupra fluxurilor de țiței

În ciuda deschiderii diplomatice afișate, presiunea militară asupra Iranului a atins un nou nivel de intensitate. Marina americană a inițiat la începutul săptămânii o blocadă a porturilor iraniene din Golful Persic, o mișcare strategică menită să forțeze obținerea unor concesii din partea regimului de la Teheran. Analiștii economici, precum Vivek Dhar de la Commonwealth Bank of Australia, avertizează că această măsură vizează direct "artera" energetică a Iranului.

Blocada amenință exporturile iraniene care tranzitează Strâmtoarea Ormuz, estimate luna trecută la aproximativ 1,7 milioane de barili pe zi. O astfel de restricție fizică asupra circulației mărfurilor nu face decât să înăsprească piața petrolului și a produselor rafinate, creând un paradox: în timp ce speranța negocierilor scade prețul pe hârtie (futures), realitatea din teren indică o limitare severă a ofertei fizice de combustibil la nivel global.

Scăderea cererii globale: Un șoc comparabil cu perioada pandemiei

Impactul prelungit al conflictului și prețurile ridicate la pompă au început deja să modifice comportamentul consumatorilor la scară mondială. Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a publicat marți estimări îngrijorătoare, indicând faptul că șocul de aprovizionare va duce la o reducere semnificativă a cererii de petrol în acest an. Instituția anticipează o scădere a consumului cu 1,5 milioane de barili pe zi doar în trimestrul al doilea, aceasta fiind cea mai drastică contracție a cererii înregistrată de la criza provocată de pandemia de COVID-19.

Această schimbare de paradigmă este vizibilă și în prognozele pe termen lung ale agenției. Dacă estimările anterioare indicau o creștere a consumului global, noile date sugerează o scădere netă a cererii pe parcursul întregului an. Această reajustare reflectă o reacție de auto-apărare a economiilor globale, unde consumatorii și industriile reduc activitatea sau caută alternative energetice ca răspuns direct la scumpirea accelerată a combustibililor fosili și la instabilitatea geopolitică din Orientul Mijlociu.