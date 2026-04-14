Negocierile continuă și la nivelul SUA-Iran, însă americanii cer de urgență asigurări clare că Iranul nu va mai dezvolta arme nucleare, iar Rusia profită de criză și se oferă să preia uraniul.

Mai mult, dependentă de hidrocarburile din Golful Persic, China a ieșit public cu un plan de pace în patru puncte, iar Xi Jinping spune că se află de partea bună a istoriei și vrea încheierea războiului.

Iran și SUA vor avea negocieri de pace în Pakistan

După ce Statele Unite au impus o blocadă navală asupra Iranului, iar traficul din porturile iraniene a fost restricționat sever, cu efecte directe asupra pieței globale de petrol, presa internațională scrie că SUA și Iran vor negocia din nou pacea la Islamabad.

În același timp, Arabia Saudită se teme că Iranul ar putea închide cea de-a doua strâmtoare importantă din Orientul Mijlociu: Bab el-Mandeb. Conform unui raport, îngrijorarea Riadului este că folosirea rebelilor Houthi într-un nou șantaj împotriva Occidentului ar împinge Iranul către o escaladare majoră în loc de negocieri favorabile.

Aproximativ 800 de nave sunt blocate în Strâmtoarea Ormuz de câteva săptămâni. Înainte de izbucnirea războiului din Iran, prin strâmtoare treceau în medie de 138 de nave pe zi.

„Nu putem lăsa o țară să șantajeze sau să stoarcă bani de la lume. Pentru că asta fac ei. De fapt, șantajează lumea. Nu vom permite asta. 00/27

Teheranul reacționează dur. Garda Revoluționară amenință cu represalii și avertizează că niciun port din Golful Persic și Marea Oman nu va fi în siguranță.”, a transmis Donald Trump, președintele SUA.

Totuși, JD Vance reiterează retorica lui Trump și susține că Statele Unite nu vor accepta ca Iranul să dețină armă nucleară.

În acest context, liderul Xi Jin ping transmite după întâlnirea cu premierul spaniol Pedro Sanchez că este de partea corectă a istoriei și cere stabilitate și cooperare internațională.

În acest context, și Rusia a venit cu o propunere. Moscova este pregătită să preia uraniul îmbogățit al Iranului, ca parte a unui posibil acord de pace.

Liderul Hezbollah a cerut anularea unei întâlniri de negocieri programate între Liban și Israel în Washington, respingând ferm dialogul direct cu statul israelian.

Totuși, dialogul nu este închis. Pakistanul se oferă să găzduiască o nouă rundă de negocieri, într-o încercare de a evita o escaladare majoră.