NATO ridică o fortăreață pentru a împiedica expansiunea Rusiei

Sursă: Realitatea PLUS

NATO ridică o fortăreață în insula baltică Gotland din Suedia pentru a-l împiedica pe Vladimir Putin să se extindă dincolo de Ucraina. Acest loc expus se pregătește pentru un atac rusesc, în timp ce relațiile tradiționale de securitate cu Statele Unite sunt în dificultate.

Fortăreață pe o insulă din Suedia

Experții militari o văd din ce în ce mai mult ca fiind una dintre cele mai expuse, și vitale din punct de vedere strategic, linii de front ale alianței împotriva Rusiei. Situată în mijlocul Mării Baltice, Gotland se află la doar trei sute de kilometri de regiunea Kaliningrad, puternic militarizată de Moscova.

Suedia a încheiat anterior primul său exercițiu coordonat de NATO pe insulă de la aderarea la alianță în urmă cu doi ani. Aproximativ 18 mii de soldați din 13 țări s-au antrenat pentru un posibil atac rusesc.

Alianța ar trebui să ia în considerare amplasarea unor sisteme permanente de apărare aeriană cu rază lungă de acțiune pe Gotland pentru a descuraja Rusia, au declarat diplomații NATO , având în vedere importanța insulei pentru alianță.