PROTESTE în Justiție! Grefierii au ieșit în stradă, nemulțumiți de Legea salarizării

Sursă: Realitatea.Net

Grefierii au ieșit și ei, miercuri, în stradă. Zeci de oameni protestează în fața Palatului de Justiție din Ploiești față de noua lege a salarizării, cerând să fie remunerați proporțional cu volumul de muncă prestat.

"Am declanșat acest protest față de noua lege de salarizare, care urmează să ne aducă venituri mai mici decât în prezent și cu care noi nu suntem de acord. Ne dorim să fim salarizați în funcție de volumul de activitate pe care îl prestăm, având în vedere că o cerere de chemare în judecată, de când se înregistrează pe rolul instanței și până se soluționează definitiv dosarul, trece prin mâna grefierului. Deci absolut tot nu se poate face fără grefieri. (...) Noi venim dimineața la 8:00 la instanță și plecăm la 8:00 seara. Nu avem viață! Avem și noi acasă familii, îi neglijăm", a declarat reprezentantul grefierilor de la Tribunalul Prahova, Cristina Antonescu.

Participanții la acțiune au afișat mesajele ''Nu cerem privilegii, cerem respect'', ''Vrem dialog, nu ignorare'', ''Fără noi, justiția se oprește'', ''Incompatibilități maxime, salarii minime'', ''Respect pentru munca noastră''.