Secretarul general al NATO, vizită surpiză la Kiev, la o zi după atacul masiv orchestrat de Rusia

Sursă: Realitatea.Net

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a sosit miercuri la Kiev într-o vizită surpriză, la numai o zi după ce Rusia a lansat un atac masiv asupra capitalei Ucrainei.

„Această vizită este extrem de importantă, la fel ca şi cele precedente, deoarece reprezintă un gest de solidaritate şi sprijin din partea Alianţei (Atlanticul de Nord) faţă de ţara noastră. Diplomaţia feroviară – tradiţional punctuală”, a scris compania feroviară ucraineană Ukrzaliznîţia pe reţelele sociale.

Serviciul de presă al Ukrzaliznîţia a publicat fotografii de la gara din Kiev, unde Rutte a sosit trenul. Din fotografii reiese că secretarul general al NATO a fost întâmpinat la gară, printre alţii, de ministrul afacerilor externe Andrii Sîbiha.

În luna mai, Mark Rutte a declarat că, în timpul reuniunii ministeriale a ţărilor NATO, a auzit „multe comentarii încurajatoare” din partea aliaţilor cu privire la ajutorul acordat Ucrainei.

Pe 21 mai, ministrul ucrainenan al afacerilor Externe a discutat cu secretarul general Mark Rutte despre ameninţările din partea Rusiei şi a Belarusului.