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Incendiu de proporții într-un hotel din New Delhi. Cel puțin 21 de persoane au murit

3 iun. 2026, 12:09
Actualizat: 3 iun. 2026, 12:12
FOTO: Captură X/ Colaj Realitatea.Net

FOTO: Captură X/ Colaj Realitatea.Net

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea.Net

Un incendiu de proporții a izbucnit miercuri într-un hotel din Delhi, provocând moartea a cel puțin 21 de persoane. Potrivit autorităților, flăcările s-au extins rapid în clădire, iar echipele de intervenție au desfășurat o amplă operațiune de salvare. Incidentul este considerat unul dintre cele mai grave incendii produse în capitala Indiei în ultimii ani, informează Reuters și AFP.

Hotelul era situat în Malviya Nagar, în sudul capitalei, o zonă predominant rezidenţială, populară printre studenţi şi tineri profesionişti.

Cel puţin 40 de persoane au fost salvate până acum, a declarat poliţia. Un număr similar de persoane au fost spitalizate.

Imaginile de la televiziune au arătat o clădire în flăcări, fum ieşind în valuri şi exteriorul carbonizat, în timp ce localnicii priveau de pe o alee îngustă din apropiere.

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