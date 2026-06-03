Audieri-maraton la Arad, într-un dosar de trafic de droguri și de minori

Sursă: Realitatea.Net

Peste 30 de persoane au fost duse la audieri de către anchetatori, miercuri, după 16 percheziții care au avut loc în județul Arad, într-un dosar de trafic de droguri și trafic de minori.

Potrivit comunicatului de presă transmis de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Arad, polițiști și procurori DIICOT au făcut percheziții la 16 adrese din județ, fiind vizate infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de mare risc, efectuare de operațiuni cu substanțe susceptibile să producă efecte psihoactive, fără drept, și trafic de minori.

''Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în perioada cuprinsă între noiembrie 2025 și mai 2026, în baza aceleași rezoluții infracționale, mai multe persoane cercetate ar fi procurat, deținut, manipulat, intermediat și vândut direct, în municipiul Arad, droguri de mare risc și produse psihoactive, sub formă de substanțe cristaline. De asemenea, o persoană, profitând de starea de vulnerabilitate a unei victime minore, ar fi recrutat-o și adăpostit-o în diverse locații, în scopul obținerii de sume de bani prin obligarea acesteia la practicarea prostituției'', a transmis sursa citată.



33 de persoane au fost ridicate de anchetatori, urmând să fie audiate la sediul DIICOT.