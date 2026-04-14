Aflat într-o vizită oficială la Washington, ministrul energiei, Bogdan Ivan, a pus bazele unui acord istoric pentru securitatea energetică a țării în cadrul întâlnirii cu Ajay Banga, președintele Grupului Băncii Mondiale. Obiectivul central al discuțiilor este transformarea României în prima țară din lume care beneficiază de finanțarea Băncii Mondiale pentru producția de energie nucleară. Ministrul a subliniat că energia nucleară reprezintă pilonul de stabilitate al mixului energetic românesc, fiind esențială pentru susținerea competitivității economiei și crearea de noi locuri de muncă.

Dincolo de componenta nucleară, dialogul a vizat nevoia de investiții masive și „bancabile” într-o gamă largă de sectoare critice. Printre prioritățile identificate se numără modernizarea termoficării urbane, eficiența energetică și retehnologizarea rețelelor pentru a permite integrarea eficientă a surselor de energie regenerabilă. De asemenea, stocarea gazelor naturale și flexibilitatea sistemului de aprovizionare rămân puncte cheie pentru garantarea siguranței energetice a populației și a companiilor.

Pachetul „One World Bank Group”: Soluții pentru reducerea costurilor energetice

Pentru a accelera aceste procese, Bogdan Ivan a solicitat implementarea rapidă a pachetului „One World Bank Group”. Acest instrument integrat este menit să faciliteze pregătirea proiectelor, să ofere finanțare programatică și, cel mai important, să furnizeze garanții guvernamentale capabile să reducă costul capitalului. Ministrul a explicat că acest demers va acționa ca un magnet pentru investitorii privați, deblocând platforme investiționale care sunt deja definite ca priorități naționale.

Rezultatul final al acestui parteneriat, susținut la Washington și de oficialii Alexandru Nazare și Dragoș Pîslaru, se va traduce prin beneficii directe pentru consumatori. Pe termen mediu, modernizarea infrastructurii va duce la costuri mai mici pentru oameni și firme, oferind sisteme mai eficiente și o economie protejată de fluctuațiile pieței externe. „O economie competitivă este susținută de o infrastructură energetică modernă și sigură”, a concluzionat oficialul român, reafirmând angajamentul Bucureștiului pentru o tranziție energetică pragmatică și durabilă.