Trump și „sfârșitul unei ere” în Ungaria: „A fost prietenul meu”

După 16 ani de guvernare neîntreruptă, plecarea lui Viktor Orbán de la puterea de la Budapesta a generat ecouri imediate la Washington. Într-un interviu acordat publicației Corriere della Sera, președintele american Donald Trump a ținut să își exprime public susținerea pentru fostul său aliat, descriindu-l drept un „bărbat bun” și un lider care a făcut o treabă remarcabilă, în special în gestionarea crizei migrației.

Trump a subliniat că, deși „nu au fost alegerile sale”, a apreciat politica restrictivă a lui Orbán, pe care a comparat-o favorabil cu situația din alte state europene, precum Italia. Mesajul liderului de la Casa Albă marchează finalul unei etape de strânsă colaborare ideologică între Washington și Budapesta pe axa suveranismului.

Pragmatism la Casa Albă: Mesajul vicepreședintelui JD Vance

În paralel cu declarațiile de prietenie ale președintelui, vicepreședintele JD Vance a oferit o perspectivă mai pragmatică asupra noii realități politice din Europa Centrală. Într-o intervenție la Fox News, Vance și-a manifestat regretul față de rezultatul scrutinului, însă a dat asigurări că Statele Unite sunt pregătite pentru tranziție.

„Mă întristează faptul că a pierdut, dar sunt sigur că vom colabora foarte bine cu viitorul prim-ministru maghiar”, a declarat Vance. Acesta a dezvăluit totodată că administrația americană nu a fost luată prin surprindere de rezultatul votului, monitorizând atent semnalele care indicau o șansă reală ca Viktor Orbán să piardă puterea în favoarea opoziției.

Această dublă abordare — regretul personal dublat de deschiderea oficială către noul guvern — semnalează intenția SUA de a menține Ungaria ca un partener stabil în cadrul NATO, în ciuda schimbării radicale de viziune politică de la Budapesta.