Discuții la nivel european pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz. Țările care participă la misiunea de deblocare

Franța și Marea Britanie vor face vineri o videoconferință pentru deblocarea strâmtorii Ormuz. La discuții vor participa țările dispuse să contribuie la o misiune pașnică pentru a restabili libertatea de navigație în Golful Piersic. 

Franța și Marea Britanie vor găzdui discuții despre Strâmtoarea Ormuz

Președintele Emmanuel Macron și premierul Keir Starmer au lucrat în ultimele săptămâni la organizarea unei operațiuni de escortare a petrolierelor și a navelor cargo pentru a asigura trecerea în siguranță prin strâmtoare. 

De altfel, șeful statului francez a precizat că mai multe țări europene s-au arătat dispuse să participe la deblocarea strâmtorii Ormuz, fără să menționeze care sunt statele care vor participa la videoconferință. 

Președintele Nicușor Dan și ministrul de Externe, Oana Țoiu, au declarat în ultima perioadă că România va coopera pentru deblocarea strâmtorii Ormuz, ceea ce înseamnă că și țara noastră ar putea participa vineri la discuții. 

 