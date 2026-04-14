UPDATE - Minoră, 9 ani, intoxicată cu fum, transportată la spital de 1 SAJ; adult, 65 ani, insuficiență respiratorie, transportată la spital de SMURD B2 Palas.

Incendiu puternic într-un bloc social din cartierul Henri Coandă

Potrivit informațiilor transmise de ISU Constanța, incendiul a izbucnit la un bloc social situat în cartierul Henri Coandă (Constanța), pe Aleea Umanității.

La sosirea echipajelor operative, flăcările se manifestau violent și cuprinseseră întreg imobilul, cu regim de înălțime P+2. În paralel, au existat informații preliminare potrivit cărora mai multe persoane ar fi fost surprinse în interiorul clădirii.

Plan Roșu activat și forțe suplimentare mobilizate

Din cauza amplorii situației, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar toate resursele medicale disponibile la nivel județean au fost direcționate către locul intervenției pentru acordarea primului ajutor și transportul victimelor.

În sprijinul pompierilor constănțeni au fost trimise și două autospeciale de stingere aparținând ISU Ialomița, pentru a susține eforturile de limitare a propagării incendiului.

Echipajele operative desfășoară în continuare misiuni de stingere, dar și acțiuni de căutare-salvare în interiorul imobilului afectat.

În urma intervenției, un bărbat în vârstă de aproximativ 58 de ani a fost găsit intoxicat cu fum. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost ulterior transportat la spital de un echipaj SMURD.

Operațiunea este în desfășurare, iar pompierii continuă acțiunile de localizare și lichidare a incendiului, precum și verificările pentru identificarea eventualelor persoane rămase blocate în interior.

Autoritățile urmează să ofere noi informații pe măsură ce situația evoluează.