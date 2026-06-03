Infrastructură „românească”: Bucata de autostradă care se termină în câmp!

Sursă: Realitatea.Net

Infrastructură gata, dar blocată. Lotul 4 din Autostrada A0 Nord (Cernica – Pantelimon) a fost finalizat, însă șoferii nu pot circula pe el. Noul tronson din autostrada de centură a Bucureștiului se alătură categoriei bucăților de șosea de mare viteză recepționate doar „pe hârtie”, din cauza lipsei unor conexiuni vitale.

România bifează un nou eșec de coordonare în dezvoltarea rețelei de șosele de mare viteză. Lotul 4 al Autostrăzii A0 Nord, un sector cu o lungime de 4,47 kilometri situat între Cernica și Pantelimon, este complet finalizat, însă rămâne total inutil pentru conducătorii auto. Deși constructorul român UMB și-a încheiat misiunea, tronsonul nu poate fi deschis traficului din cauza lipsei acute de continuitate. Din acest motiv, reprezentanții Asociației Pro Infrastructură au catalogat bucata de asfalt drept un nou „muzeu de autostradă”, un drum care poate fi privit, dar pe care nu se poate circula.

Infrastructura finalizată ar fi trebuit să asigure o conexiune rapidă între Autostrada Soarelui (A2) și zona Pantelimon, facilitând tranzitul spre drumurile naționale DN2 și DN3. Din cauza blocajelor de pe lotul adiacent, șoferii se află în imposibilitatea de a folosi acest traseu, recepția lucrărilor având loc oricum cu o întârziere de aproximativ șapte luni față de estimările inițiale.

Constructorul chinez și nodul critic de la pasajul peste DN3

Marea barieră care ține sub lacăt noua bucată de autostradă este reprezentată de lotul învecinat, Pantelimon – Afumați, un sector de 8,6 kilometri aflat în responsabilitatea companiei chineze CCECC. Acesta are rolul vital de a prelua traficul și de a-l ghida mai departe spre DN2, însă șantierul este departe de a fi încheiat. Punctul critic al întregului proiect este un pasaj peste DN3, a cărui execuție întârziată blochează deschiderea circulației. Fără finalizarea acestei structuri complexe, cei 4,47 kilometri construiți de UMB ar deveni o capcană rutieră fără nicio ieșire funcțională.

Situația actuală este alimentată și de nerespectarea unor promisiuni administrative anterioare. În cursul anului trecut, autoritățile au avansat ideea creării unei descărcări provizorii a traficului în zona DN3, o soluție temporară care ar fi salvat lotul de la inutilitate. Această variantă de avarie nu a fost însă implementată, lăsând noul tronson complet izolat.

Istoricul unor contracte semnate în perioade diferite

Decalajul major dintre cele două loturi vecine își are rădăcinile în birocrație și în momentele diferite în care s-au parafat înțelegerile. Pentru sectorul finalizat acum de UMB, contractul a fost semnat încă din vara anului 2020, însă hățișul avizelor a făcut ca prima autorizație de construire să fie emisă abia în primăvara anului 2023, urmată de o a doua în 2024. Termenul contractual inițial, stabilit pentru toamna anului 2025, a fost depășit din cauza acestor sincope.

De cealaltă parte, contractul cu firma chineză pentru lotul Pantelimon – Afumați a fost parafat mult mai târziu, în primăvara anului 2023, ordinul de începere fiind emis în luna mai a aceluiași an. Nici în acest caz graficul de lucrări nu a fost respectat, termenul actualizat de finalizare expirând la începutul lunii februarie a acestui an fără ca șantierul să fie închis.

Când s-ar putea închide complet inelul de autostradă A0

În ciuda blocajului actual, perspectivele pe termen mediu rămân optimiste pentru infrastructura din jurul Capitalei. Autostrada A0, proiectată să formeze o centură modernă de aproximativ 100 de kilometri în jurul Bucureștiului, este utilizată în prezent în proporție de peste 70%. Semi-inelul sudic este complet funcțional și preia deja o parte importantă din traficul de tranzit.

Finalizarea integrală a inelului de autostradă depinde direct de evoluția celor două sectoare rămase de pe A0 Nord. Dacă ritmul de lucru de pe șantierul gestionat de compania chineză va fi accelerat și pasajul critic peste DN3 va fi terminat, tronsonul Pantelimon – Afumați ar putea fi dat în trafic în cursul acestui an. În paralel, închiderea definitivă a cercului rutier este condiționată de avansul lucrărilor de pe lotul Joița – Corbeanca, programat de asemenea pentru recepție în perioada următoare. Dacă aceste termene vor fi securizate de constructori, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe întreaga autostradă de centură, punând astfel capăt și perioadei în care bucata dintre Cernica și Pantelimon a stat nefolosită.