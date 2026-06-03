Refugiații ucraineni din Galați vor plăti chirie pentru locuințele sociale. Decizia Consiliului Local a intrat deja în vigoare

Sursă: Realitatea.net

Consilierii locali din Galați au decis ca cetățenii proveniți din zona conflictului armat din Ucraina și cazați în blocul M11, din cartierul social aflat pe Drumul de Centură, să plătească chirie începând cu 1 iunie 2026.

Hotărârea a fost aprobată în cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local Galați, cu 21 de voturi „pentru” și trei abțineri.

Contracte de închiriere pentru refugiații cazați în blocul M11

Potrivit hotărârii adoptate, toate persoanele cazate în blocul M11 vor trebui să încheie contracte de închiriere pentru spațiile ocupate. Imobilul, care are 48 de unități locative individuale, a fost pus la dispoziția refugiaților ucraineni de către Primăria Galați încă din 27 februarie 2022. Blocul este situat în campusul social din Micro 17, pe strada Drumul de Centură.

Prin hotărârea aprobată de aleșii locali au fost stabilite și tarifele lunare pentru fiecare tip de locuință. Pentru un apartament cu o cameră, chiria va fi de 444,88 lei pe lună. În cazul apartamentelor cu două camere, suma stabilită este de 713,87 lei lunar, iar pentru apartamentele cu trei camere chiria va ajunge la 982,86 lei.

Potrivit datelor prezentate în Consiliul Local, în prezent mai sunt ocupate 43 dintre cele 48 de locuințe din blocul M11. Dintre acestea, nouă sunt apartamente cu o cameră, 21 sunt apartamente cu două camere, iar 13 sunt apartamente cu trei camere.

Asociația „Ajut” va sprijini administrarea spațiului

Hotărârea adoptată prevede și implicarea Asociației pentru Ajutor Umanitar „Ajut” Galați în activitatea de gestionare și supraveghere a refugiaților cazați în imobil.

„În baza Acordului de Parteneriat, Asociația pentru Ajutor Umanitar „Ajut” Galați va sprijini activitatea de gestionare, îngrijire și supraveghere a refugiaților din cadrul imobilului situat în Galați, strada Drumul de Centură nr. 39S, blocul M11”, se arată în hotărârea adoptată.

Potrivit deciziei Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, blocul M11 va rămâne singurul spațiu din municipiul Galați destinat cazării cetățenilor ucraineni, până la găsirea unor soluții de relocare.