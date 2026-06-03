Legea salarizării scoate pe bandă oamenii în stradă. Angajații din Finanțe protestează în fața ministerului: principalele nemulțumiri VIDEO

Sursă: Realitatea.net

Proteste în lanț miercuri. Pe lângă angajații din Sănătate și cei de la Fabrica de Arme Cugir, și cei din Finanțe au ieșit în stradă nemulţumiţi de proiectul noii Legi a salarizării unitare.

Sindicaliştii din Finanţe publice protestează, miercuri, în intervalul 11.00-13.00, în faţa Ministerului Finanţelor, cu vuvuzele, fluiere, steaguri şi bannere, cerând modificarea coeficientului de ierarhizare din viitoarea lege a salarizării unitare, aflată în transparenţă decizională.

Principala solicitare a protestatarilor se referă la coeficientul considerat mult prea mic în raport cu „importanţa socială şi complexitatea muncii depuse”.

„Este absolut inadmisibil ca, în cadrul coeficienţilor de la 1 la 8, angajaţii Ministerului Finanţelor să pornească de la 1,52, adică un pic mai mult decât femeia de serviciu”, afirmă liderul sindical Dorin Modure.

Adresa trimisă reprezentanților de la Muncă și Finanțe

Într-o adresă transmisă Ministerelor Muncii şi Finanţelor de Federaţia „Solidaritatea”, în numele angajaţilor din finanţe publice, sindicaliştii îşi exprimă „profunda nemulţumire şi consternare” faţă de actuala formă a proiectului noii legi a salarizării personalului bugetar, în special în ceea ce priveşte stabilirea bazei de raportare şi a coeficienţilor de încadrare.

„Suntem profund revoltaţi de modalitatea de calcul propusă pentru baza de raportare. În timp ce proiectele anterioare, prevedeau raportarea la nivelul unui salariu minim pe economie şi pornea de la o valoare de 4.325 lei, noul proiect introduce o bază fixă de numai 4.100 lei. Mai mult decât atât, acest proiect stipulează că valoarea de referinţă va putea fi actualizată arbitrar prin Hotărâre de Guvern, la propunerea comună a Ministerului Finanţelor şi a Ministerului Muncii. Considerăm inacceptabil ca veniturile noastre să fie lăsate «la pixul cuiva», înlocuindu-se un mecanism predictibil şi legal cu o decizie pur politică şi conjuncturală”, se arată în adresa menţionată.

În ceea ce priveşte grila de coeficienţi, adaugă sindicaliştii în acelaşi document, deşi aceasta prevede limite generale de la 1 la 8, personalul din ministerul finanţelor publice şi din institutiile subordonate a fost încadrat în mod discriminatoriu între 1,52 (pentru debutanţi) şi un nivel maxim în execuţie de doar 2,35.

„Această încadrare ne plasează în mod direct la coada clasamentului salarizării din sectorul bugetar, fapt ce demonstrează o totală lipsă de respect şi apreciere pentru importanta sociala si complexitatea muncii noastre”, arată sindicaliştii.

Aceştia ţin să sublinieze „importanţa strategică vitală” pe care Ministerul Finanţelor, ANAF şi Autoritatea Vamală o au pentru siguranţa naţională şi funcţionarea statului român.

„Colectarea veniturilor la bugetul general consolidat, combaterea evaziunii fiscale şi managementul resurselor financiare ale ţării depind direct de aceşti profesionişti care sunt acum defavorizaţi prin noua grilă de salarizare”, precizează sursa citată.

În acest context, Federaţia „Solidaritatea” solicită „ferm” majorarea cu 50% a coeficienţilor de salarizare propuşi pentru personalul din Ministerul Finanţelor şi instituţiile din subordine, în proiectul aflat în dezbatere publică, pentru „a reflecta realitatea responsabilităţilor” angajaţilor din sistem, legiferarea unui statut al profesiei pentru personalul din MF si institutiile subordonate, care nu au un astfel de statut şi raportarea „obligatorie şi firească” a valorii de referinţă la salariul minim brut pe economie, asigurând „un mecanism transparent şi automat de indexare, eliminând astfel deciziile discreţionare”.

Avertismentul sindicaliștilor

Sindicaliştii avertizează că, în situatia în care solicitările lor nu vor fi luate în considerare, vor organiza şi alte actiuni sindicale, in conformitate cu legislatia in vigoare.

„Nemultumirea angajaţilor este profundă şi sunt necesare măsuri urgente pentru a evita o criză care ar putea afecta colectarea veniturilor la buget. Sperăm într-un dialog constructiv şi aşteptăm adoptarea unei legi a salarizării care să pună în valoare cu adevărat munca tuturor angajaţilor din Ministerul Finanţelor şi instituţiile subordonate”, mai arată sindicaliştii în adresa transmisă MF şi Ministerului Muncii.