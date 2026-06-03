Lifturile de la Ministerul Transporturilor sunt oprite. Angajații, nevoiți să urce 9 etaje
Ministerul Transporturilor
Valuri de indignare în clădirea ministerului Transporturilor, la două săptămâni de la incidentul în care un lift cu 7 persoane s-a prăbușit în gol! Toate cele 12 ascensoare ale instituției sunt oprite și acum, iar sutele de angajați sunt nevoiți să urce pe scări.
Valuri de furie în clădirea Ministerului. Nu funcționează niciun lift
Palatul CFR este una dintre clădirile cu cei mai mulți angajați din sectorul public din România.
De la accidentul care a șocat întreaga țară, cei aproape 500 de angajați ai Ministerului Transporturilor sunt nevoiți să urce pe scări de mai multe ori pe zi.
Clădirea are 9 etaje, iar oamenii se plâng că nu a fost pus în funcțiune nici măcar unul dintre lifturi, pentru persoanele cu probleme de sănătate.
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