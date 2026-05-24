Cine răspunde pentru revizia liftului de la Ministerul Transporturilor care putea ucide 7 persoane. Suspiciuni grave după accident

Anchetă cu multe semne de întrebare după incidentul șocant de la Ministerul Transporturilor, unde un lift s-a prăbușit în gol cu 7 persoane, la doar o zi după revizie. Autoritățile încearcă acum să afle cine poartă vina pentru defecțiunea care putea să se transforme într-o tragedie și dacă procedurile de siguranță au fost respectate.

Un lift de la sediul Ministerului Transporturilor a căzut în gol, rănind cinci dintre cele șapte persoane aflate în interior. Victimele au suferit traumatisme la membrele superioare și inferioare și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Ancheta desfășurată până în prezent a scos la iveală detalii îngrijorătoare. Cu o zi înainte de accident, liftul fusese supus unei revizii tehnice, în urma căreia a primit aviz de funcționare. Mai mult, cu câteva zile înainte de tragedie, același lift mai căzuse o dată în gol, fără ca problema să fie remediată definitiv.

Potrivit primelor informații, liftul a pornit de la etajul 8, iar de la etajul 3 frâna electromagnetică a încetat să funcționeze, ceea ce a dus la căderea liberă a cabinei. O anchetă este în desfășurare pentru a stabili cine este vinovat de ceea ce s-a întâmplat.