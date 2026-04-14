Mesaje controversate în spațiul public

Campania stradală a stârnit reacții după ce pe panouri au apărut afirmații precum „prin chirurgie, cezariana scoate din funcțiune procesul vital al nașterii naturale” sau ideea că funcțiile nașterii naturale ar fi „anihilate” prin intervenția chirurgicală.

Potrivit Comisiei de Obstetrică-Ginecologie din cadrul CMR, astfel de formulări nu reflectă realitatea medicală și pot induce în eroare publicul larg.

Colegiul Medicilor: „Dezinformarea poate deveni un risc pentru sănătate”

Reprezentanții Colegiului au subliniat că informația medicală trebuie să fie întotdeauna corectă, completă și susținută de dovezi științifice, iar orice recomandare din domeniul sănătății trebuie să provină exclusiv de la specialiști acreditați.

„Dezinformarea în sănătate sau prezentarea incompletă a informațiilor nu reprezintă simple opinii, ci pot constitui un risc real pentru sănătatea populației”, avertizează instituția.

CMR mai precizează că orice campanie de informare publică ce conține informații medicale ar trebui să fie transparentă și să includă date clare de identificare ale inițiatorului sau promotorului.

Cezariana, intervenție medicală salvatoare în multe cazuri

Specialiștii din cadrul Comisiei de Obstetrică-Ginecologie subliniază că operația de cezariană este o procedură medicală indicată în numeroase situații clinice și poate salva viața mamei și a fătului.

De asemenea, medicii atrag atenția că alegerea modului de naștere este stabilită individual, în funcție de evaluarea medicală, istoricul pacientei și riscurile asociate fiecărui caz.

Poziția Colegiului Medicilor

Președintele Colegiului Medicilor din România, prof. univ. dr. Cătălina Poiană, a subliniat necesitatea unei comunicări responsabile în spațiul public atunci când sunt abordate teme medicale sensibile.

Aceasta consideră esențial ca orice material informativ cu caracter medical să conțină date clare despre sursă și să fie fundamentat pe ghiduri clinice și dovezi științifice recunoscute internațional.

Apel pentru protejarea populației de dezinformare

CMR avertizează că răspândirea informațiilor incomplete sau incorecte în domeniul sănătății poate avea consecințe serioase asupra populației și subliniază că protejarea publicului de astfel de mesaje trebuie să devină o prioritate.

„Decizia privind tipul nașterii este rezultatul unei evaluări medicale individualizate, urmată de informarea corectă a pacientei, astfel încât alegerea finală să fie în interesul mamei și al copilului”, mai transmit reprezentanții instituției.