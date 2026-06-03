Se strică vremea în Capitală! Aversă și cer acoperit în următoarele zile, potrivit ANM
Ploaie București / Profimedia
Vremea schimbă foaia și în Capitală. Timp de două zile, miercuri și joi, cerul va fi noros și își vor face apariția precipitațiile sub formă de aversă, informează Adminstrația Națională de Meteorologie (ANM).
Astfel, potrivit meteorologilor, în intervalul 3 iunie, ora 20:00 - 4 iunie, ora 9:00, în Capitală, cerul va fi variabil, cu înnorări spre sfârșitul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura minimă se va încadra între 14 și 16 grade.
De asemenea, joi, între orele 9:00 - 23:00, vremea va fi în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporar accentuate și vor fi averse (15 - 20 l/mp), descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, vijelii (viteze de 50 - 70 km/h) și, posibil, grindină. Temperatura maximă va ajunge la 25 - 26 de grade.
ANM precizează că, pe parcursul zilei de joi, 4 iunie, între orele 12:00 - 23:00, pentru zona Municipiului București va fi în vigoare o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate.
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