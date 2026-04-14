UPDATE - Statele Unite nu renunță la pretețiile față de Iran

"Mingea este în terenul iranienilor", a declarat luni seară, la postul Fox News, J. D. Vance, care a condus delegația americană în negocierile eșuate din weekend dintre Washington și Teheran, în Pakistan.

Vicepreședintele american a reamintit că Statele Unite au două cerințe absolute: controlul asupra uraniului îmbogățit și un mecanism de verificare care să garanteze că Iranul nu va putea niciodată să se doteze cu arma nucleară.

Donald Trump a amenințat, la rândul său, că va «distruge» orice «navă de atac rapid» iraniană care ar forța blocada americană asupra porturilor Iranului, intrată în vigoare luni.

Iranul cere desăgubiri tărilor vecine de pe teritoriul cărora au fost lansate atacuri

Ambasadorul iranian cerut țărilor din regiune care găzduiesc baze militare americane să plătească «despăgubiri» pentru că, potrivit lui, ar fi permis Statelor Unite să lanseze «atacuri armate ilegale vizând obiective civile» pe teritoriul iranian.

La rândul său, Iranul a denunțat un act «ilegal» de «piraterie» și o «încălcare gravă a suveranității sale». decizia Statelor Unite de a bloca navele care tranzitează Strâmtoarea Ormuz și a avertizat că va viza porturile vecinilor din Golf dacă «securitatea porturilor Republicii Islamice (…) ar fi amenințată».