Accident pe Valea Păușa, într-o zonă dificilă

Potrivit informațiilor transmise de Jandarmeria Vâlcea, incidentul a avut loc în zona Valea Păușa, pe drumul forestier care duce către Mănăstirea Stânișoara.

Cei doi tineri făceau parte dintr-un grup de patru prieteni, cu vârste între 20 și 21 de ani, din județul Galați, care închiriaseră două ATV-uri din stațiunea Călimănești.

ATV scăpat de sub control și cădere în pârâu

În timp ce se întorceau de la mănăstire, tinerii au pierdut controlul vehiculului de teren, iar ATV-ul s-a răsturnat și a căzut în pârâul Păușa, aflat paralel cu drumul forestier.

Impactul a fost puternic, iar cei doi au suferit mai multe traumatisme.

Intervenție rapidă a salvatorilor

La fața locului au intervenit de urgență jandarmii montani din Călimănești, împreună cu un echipaj al Salvamont Vâlcea, ajungând în mai puțin de 20 de minute de la apelul la 112.

Salvatorii au găsit victimele conștiente, dar rănite:

tânăra acuza dureri la mâna dreaptă și la piciorul drept și nu se putea deplasa;

tânărul prezenta dureri la nivelul șoldului și al piciorului.

Transport la spital pentru îngrijiri medicale

Echipajele de intervenție au acordat primul ajutor la fața locului până la sosirea ambulanței, care i-a transportat pe cei doi la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate.

Ulterior, jandarmii au intervenit și pentru recuperarea ATV-ului din pârâu și transportarea acestuia înapoi la centrul de închiriere.