Viorel Cataramă: „Bolojan a anunțat că nu pleacă. PNL și USR îl susțin!”

„Este o singură cale, numai moțiunea de cenzură adoptată de Parlament. Atât și nimic altceva. Domnul Bolojan a anunțat clar că nu demisionează.

Partidul Național Liberal și USRE au anunțat clar că-l susțin pe Ilie Bolojan.

Prin urmare, noi vom avea același prim-ministru atâta timp cât nu va fi o moțiune de cenzură cu succes în Parlamentul României.

Dacă PSD-ul nu votează o moțiune de cenzură sau nu introduce o moțiune de cenzură, Ilie Bolojan rămâne prim-ministru României cu sau fără ministrii PSD.

Un prim-ministru și un guvern care atâta timp atunci când o moțiune de cenzură are succes în Parlament.

Nici măcar președintele Nicușor Dan nu poate să-l schimbe pe primul ministru, nu-l poate demite, numai Parlamentul.”, a transmis Viorel Cataramă.