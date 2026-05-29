Scandalurile în care au fost implicați miniștrii lui Bolojan. România pierde bani pe proiecte care nu se pot finaliza

Deși Guvernul Bolojan a fost demis de Parlament după ce a îngropat economia și i-a sărăcit pe români, premierul și miniștrii PNL și USR refuză să plece de la putere. REALITATEA PLUS prezintă un documentar exploziv cu lista demnitarilor care se agață de funcții și scandalurile în care sunt implicați. De la proiecte care au îndatorat generații întregi până la declarații controversate, oamenii lui Bolojan au ținut prima pagină a ziarelor. Unul dintre scandalurile de amploare îl are în centru pe Demeter Andras Istvan, fostul ministru al Culturii, înregistrat în timp ce înjura și spunea că nu îi pasă de interesul național, pentru că, citez, „el e ungur”. Un alt episod negru al guvernării o are în prim-plan pe Diana Buzoianu, care a lăsat mii de oameni fără apă potabilă, dar se ceartă cu liderul de sindicat în timpul protestului din fața ministerului pe care îl conduce.

Controversele din programul SAFE. Unde se duc, de fapt banii?

Premierul demis din funcție a stârnit un val de controverse și a fost acuzat de liderii politici că a pus în pericol relațiile cu SUA, după ce a criticat cel mai important proiect energetic pe care România îl dezvoltă în prezent, în parteneriat cu americanii. Acesta vrea ca țara noastră să renunțe la construirea mini reactoarelor nucleare care pot reduce facturile populației.

Proiectul de la Doicești este dezvoltat de compania deținută de Nuclearelectrica. Investiția totală este estimată la cifre între 6 și 7 miliarde de dolari. Planul prevede ca inițial să fie cumpărat un singur reactor, iar restul modulelor să fie achiziționate doar dacă primul funcționează conform parametrilor stabiliți.

Controverse sunt și în legătură cu cele 16 miliarde de euro împrumutate prin programul SAFE. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat că proiectul a fost făcut pe ascuns, iar românii nu știu unde vor ajunge 12 miliarde de euro.

Și directorul ROMARM a declarat că nici industria de apărare nu a fost consultată cu privire la programul SAFE.

„Din păcate, niciuna dintre companiile membre ale Organizației Patronale din Industria de Apărare nu a fost consultată pentru programul SAFE. Noi îl considerăm un program foarte bun, dar dacă nu se consultă cu noi, cu mediul de afaceri autohton, cred că nu va ajunge la rezultatul scontat.”, a declarat șeful ROMARM.

Radu Miruță: „Nicolae Ceaușescu era un patriot!”

Însă, Radu Miruță susține că toate proiectele, cu tot cu sumele alocate, sunt publicate pe site-ul Ministerului Apărării.

Ba mai mult, în timp ce negocierea contractelor din programul SAFE era în plină desfășurare, producătorii de armament de la Rheinmetall au cerut majorarea prețurilor cu o treime. Pentru că statul român nu a fost de acord cu solicitarea gigantului german, aceștia au anunțat că vor produce mai puțin în România față de cum au stabilit inițial.

În conturile gigantului german ar fi trebui să ajungă 5,6 miliarde de euro din totalul împrumutului făcut de România pentru înzestrarea Armatei, 2,6 miliarde de euro fiind pentru blindate, nave și alte echipamente militare.

Deși țara noastră cheltuie bani mulți pentru armament, Radu Miruță nu a știut să explice inițial motivul pentru care noile arme care vor intra în dotarea armatei nu vor veni și cu echipament de vedere pe timp de noapte.

„Aşa a fost specificul venit de la Statul Major al Apărării, când eram la Ministerul Economiei. Ce-au avut în vedere, vă recunosc că nu ştiu acum să vă răspund.” , a zis Miruță.

O altă gafă a ministrului Miruță a fost atunci când a declarat că președintele comunist Nicolae Ceaușescu a fost patriot.

La scurt timp după declarația controversată despre „patriotismul lui Nicolae Ceaușescu”, Radu Miruță a reușit să iasă din nou în evidență. Ministrul Apărării s-a dus în blugi în vizita oficială a premierului Ilie Bolojan în Germania.

Nu e prima apariție considerată nepotrivită a lui Radu Miruță, unul dintre cei mai importanți demnitari, ținând cont de conflictul de la graniță. Acesta a participat la ședința comisiei de Apărare îmbracat în tricou.

Pe lângă vestimentația nepotrivită pentru un ministru, Radu Miruță a șocat în momentul în care a declarat că vrea să cumpere sateliți în valoare de 700.000 de euro. Asta, în timp ce românii sunt îngenuncheați de majorarea taxelor.

Un alt scandal de amploare care a zguduit țara este legat de numele lui Demeter Andras Istvan, fostul ministru UDMR al Culturii. Acesta și-a dat demisia, după ce au apărut în spațiul public înregistrări în care folosește un limbaj incalificabil.

Deși a negat inițial veridicitatea înregistrării, Demeter Andras a transmis pe contul personal de Facebook că nu s-a lipit niciodată de scaun și că își prezintă scuze față de cei care s-au simțit jigniți sau trădați.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor a fost cel care i-a cerut retragerea din funcție și a precizat că este inacceptabil modul în care comunitatea maghiară poate fi percepută, după declarațiile halucinante din înregistrarea josnică apărută în spațiul public.

„Nu am altă explicație decât aceea că cineva are alte interese, cineva își dorește să discrediteze pe toată lumea.”, a zis Demeter Andras Istvan, ministrul Culturii.

Un alt derapaj al fostului ministrul al Culturii a avut loc la protestul actorilor. Acesta a fost filmat când îi numea „proști” pe românii care îi cereau să plece din funcție. Cu un tupeu incredibil, acesta a spus că actorul Ioan Andrei Ionescu, care dădea un interviu, ar trebui să își dea demisia din prostie.

Mai mult,când a fost întrebat de reporteri, s-a prefăcut că nu a auzit că i s-a cerut demisia și a spus că nu are niciun motiv să o depună.

Mihai Dimian, ministrul interimar al Educației, a fost surprins în timp ce stătea cu ochii în telefon, în timpul ce o elevă de clasa a5a ținea un discurs. Totul în cadrul privind sănătatea mintală, organizată de Comisia pentru Învățământ din Senatul României.

În replică, ministrul a transmis - „Lucrez continuu pentru această Educație și Cercetare, copilul meu de 8 ani plânge în fiecare seară că lipsesc. Rămâneți voi cu mizeriile astea” , a spus acesta.

Nu e prima gafă a lui ministrului Mihai Dimian. Acesta nu a știut cu ce medie se promovează bacalaureatul.

Pîslaru: „Voi acționa în instanță orice canal care propagă acuzațiile!”

Dragoș Pîslaru este un alt ministru din Guvernul Bolojan vizat de acuzații grave. Judecătorul Mădălina Afrăsinie susține că, pe vremea când era ministru al Muncii în Guvernul Cioloș, acesta le-ar fi cerut magistraților să îl anunțe înainte de a da o soluție împotriva statului român.

În replică, Dragoș Pîslaru a negat afirmațiile făcute de fostul judecător. „Acuzațiile formulate de domnia sa sunt o aberație completă. O voi acționa pe doamna judecător în instanță pentru calomnie. Și orice canal care va propaga aceste acuzații”, a spus Pîslaru, într-un răspuns pentru REALITATEA PLUS.

De altfel, Dragoș Pîslaru este cel care a anunțat că România a pierdut 459 de milioane de euro din PNRR, din cauza întârzierilor privind reforma pensiilor speciale și amânarea scoaterii de sub control politic a companiilor de stat.

Oana Țoiu, în anchetă DNA după scandalul cu fiica lui Ponta

Și Ministrul de Externe, Oana Țoiu a stârnit un cal de controverse după ce a refuzat să reprezinte țara la parada militară de la Beijing. Aceasta a criticat prezența celor doi foști premieri români, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, la eveniment.

Un scandal de amploare în care a fost implicată Oana Țoiu este legat de numele fostului premier Victor Ponta. Aceasta s-a ales cu o plângere la DNA, pentru abuz în serviciu, după ce a dat-o jos oe fiica acestuia din avionul cu români care au fost evacuați din Orient din cauza războiului.

Diana Buzoianu a refuzat să își dea demisia în scandalul apei

Controverse sunt și în jurul Ministrului Mediului. Numele Dianei Buzoianu este legat de criza apei din Argeș și Prahova. În Argeș, zeci de mii de locuitori din Argeș și comunele învecinate au rămas fără apă potabilă după golirea barajului Vidraru.

Oamenii au protestat zile întregi, însă problema nu s-a rezolvat nici până acum.

Deși apa a fost contaminată cu bacterii periculoase în urma acestei acțiuni, Diana Buzoianu a pasat responsabilitatea către autoritățile locale.

În Parlament a fost depusă o moțiune împotriva Dianei Buzoianu după scandalul apei. Culmea, aceasta a trecut cu voturile partenerilor de coaliție, însă Diana Buzoianu e de neclintit. A rămas șefă la Mediu, deși PSD a votat pentru demiterea ei.

REALITATEA PLUS a solicitat un punct de vedere de la Diana Buzoianu privind criza apei, dar nu avem încă un răspuns.

Premierul Ilie Bolojan a făcut scut în jurul Dianei Buzoianu și a refuzat să o dea afară din Executiv.

Diana Buzoianu a mai fost implicată într-un scandal în fața ministerului pe care îl conduce. Aceasta a început să se certe cu liderul de sindicat în timp ce angajații de la Apele Române se revoltau față de salariile mici.

Ministrul Educației nu știe cu ce medie se ia Bacalaureatul

Un alt caz care a șocat țara este cel al lui Daniel David, fost ministru PNL al Educației. Acesta a fost nevoit să demisioneze după ce i-a făcut direct responsabili pe profesori pentru analfabetismul din școli.

Ministrul Daniel David a fost criticat pentru că a ignorat protestele profesorilor și studenților după ce Ilie Bolojan a decis să înghețe salariile și să taie bursele.

Un alt personaj controversat vine de la USR, partidul pe care premierul interimar îl laudă și despre care spune că își dorește în continuare o colaborare cu acesta. Este vorba despre Ionuț Moșteanu, numit ministru al Apărării în Executivul lui Bolojan, dar care și-a dat demisia la scurt timp, după ce a mințit cu privire la studiile sale.