Ilie Bolojan a reacționat abia la șapte ore după explozia dronei rusești la Galați. Premierul demis recunoaște problemele din Armata Română

Cu o întârziere uriașă, după ce până și oficiali din alte țări apucaseră deja să condamne incidentul, premierul demis Ilie Bolojan a reacționat în sfârșit cu privire la drona rusească prăbușită peste un bloc din Galați.

Aflat în Republica Moldova, șeful Guvernului a rupt tăcerea printr-un mesaj în care recunoaște că răspunsul apărării românești a fost limitat din cauza dotării slabe a armatei. Bolojan a catalogat situația ca fiind complet inacceptabilă și a explicat că prăbușirea dronei reprezintă o nouă violare iresponsabilă a spațiului aerian, provocată de războiul dus de Rusia în Ucraina, conflict care afectează direct securitatea României.

Ilie Bolojan a reacționat abia la 7 ore după incidentul din Galați

Premierul demis a susținut că a ținut legătura cu ministrul Apărării încă din cursul nopții și că au fost luate măsuri pentru protejarea populației, iar aliații din NATO au fost informați. El a cerut ferm Rusiei să oprească aceste acțiuni grave și a profitat de moment pentru a promova programul european SAFE, destinat dotării armatei cu sisteme anti-dronă. Bolojan a anunțat că un contract în acest sens va fi semnat în următoarele ore și că livrarea echipamentelor va începe în câteva luni, acuzându-i totodată pe adversarii săi politici că au pus piedici acestui proiect și că ignoră pericolul rusesc.

„În cursul nopții trecute, o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, provocând un incendiu și rănirea ușoară a două persoane. Am fost în contact cu ministrul Apărării și au fost luate imediat toate măsurile pentru protejarea populației, iar, în plan diplomatic, au fost informați aliații și partenerii României. Această situație este inacceptabilă și reprezintă o nouă violare a spațiului aerian, generată de continuarea iresponsabilă și nejustificată a războiului dus de Rusia în Ucraina. Acest război continuă să afecteze securitatea României și a statelor de pe Flancul Estic.

Ce a transmis premierul demis al României

Condamn fără rezervă aceste acțiuni grave și cer ferm Rusiei să pună imediat capăt acestora. Întărirea securității naționale, pentru a asigura protecția cetățenilor noștri, trebuie să rămână prioritatea absolută pentru autoritățile și forțele politice din România. Acesta este obiectivul pe care l-am urmărit inclusiv prin programul SAFE al UE, însă este clar că toate eforturile și acțiunile noastre trebuie accelerate. Răspunsul apărării românești a fost limitat de nivelul dotării. Este încă o dovadă a importanței programului SAFE, prin care vom asigura o dotare completă antidronă a armatei române. Contractul va fi semnat în următoarele ore. În câteva luni va începe livrarea capabilităților antidronă.

De aceea am depus atât de mult efort pentru a duce la bun sfârșit acest program, în pofida piedicilor iresponsabile, de toate felurile, puse de cei care ignoră, nu înțeleg sau nu sunt deranjați de pericolul pe care îl reprezintă Rusia. Trebuie să ne concentrăm eforturile pentru a ne proteja cetățenii de astfel de pericole și pentru a consolida apărarea țării noastre”, a declarat Bolojan.