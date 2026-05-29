Președintele Cehiei, după incidentul din Galați: „Rusia trebuie să înțeleagă clar că nu vom tolera astfel de atacuri!”

Sursă: Realitatea.net

Președintele Cehiei, Petr Pavel, și-a exprimat sprijinul total pentru apelul lansat de președintele României, Nicușor Dan, în urma incidentului grav în care o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe din Galați. Într-un mesaj publicat pe platforma X, liderul ceh a calificat evenimentul drept unul fără precedent și cu totul de neacceptat.

Petr Pavel a subliniat că simpla condamnare a acestui incident nu mai este suficientă în situația actuală. Acesta și-a arătat susținerea directă pentru demersurile șefului statului român, care a deschis ședința CSAT și a solicitat o reacție clară din partea comunității globale.

„Atacul nocturn fără precedent al unei drone rusești asupra unei clădiri rezidențiale din Galați, România, care a rănit două persoane, este complet inacceptabil. Nu ar trebui să ne oprim doar la a condamna împreună acest atac. Susțin fără echivoc apelul președintelui român Dan pentru un răspuns internațional ferm”.

Un avertisment direct către Moscova în numele securității NATO și UE

Declarația oficialului de la Praga reprezintă una dintre cele mai puternice reacții de susținere internațională pentru România, în contextul în care ambasadorul Rusiei a fost deja convocat la MAE. Atacul cu dronă, soldat cu rănirea a două persoane și pagube materiale, a fost catalogat ca o amenințare directă la adresa securității unui stat membru al NATO și al Uniunii Europene.

În încheierea mesajului său, președintele ceh a transmis un avertisment extrem de dur și direct către Moscova, amintind că aliații nu vor rămâne pasivi în fața unor astfel de acțiuni violente.

„Rusia trebuie să înțeleagă clar că nu vom tolera astfel de atacuri”.