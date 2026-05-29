George Simion, reacție rapidă după explozia dronei de la Galați: „Condamnăm atacul, incompetența și impostură actualilor conducători. Dați-vă la o parte și lăsați românii să decidă”
29 mai 2026, 06:40
Actualizat: 29 mai 2026, 06:41
George Simion (AUR)
Liderul AUR, George Simion, a avut o reacție rapidă după cel mai grav incident produs pe teritoriul României de la declanșarea războiului din Ucraina. Liderul suveranist a condamnat atât atacul, cât și reacția extrem de neclară a autorităților de la București.
"V-ați demonstrat incapacitatea.
Ați fi fost în stare chiar și pentru drona din noaptea asta să dați vina pe noi. Sau pe acest fond să vă instalați premieri care nici măcar câteva procente nu au în votul populației", a scris Simion, într-un mesaj pe Facebook.
