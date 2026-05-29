PSD condamnă încălcarea suveranității României de către Rusia și cere unitate politică după incidentul de la Galați

Sursă: realitatea.net

Partidul Social Democrat a condamnat vineri, în termeni fermi, ceea ce califică drept o „încălcare inacceptabilă a suveranității României de către Federația Rusă”, solicitând totodată tuturor forțelor politice să lase deoparte conflictele interne și să acționeze unitar în interesul național.

„În aceste condiții, PSD face apel către toate forțele politice din România să înceteze confruntările interne și să acționeze unitar, în interesul național. În acest caz, agresorul este Federația Rusă, iar toate partidele au datoria de a lăsa orgoliile politice de-o parte și să acționeze unitar pentru a înlătura urgent riscurile de securitate la care sunt expuși cetățenii români.”, se arată în comunicatul PSD.

Atac la adresa lui Bolojan și USR

PSD a respins categoric declarațiile premierului demis Ilie Bolojan și ale unor reprezentanți USR, acuzând că aceștia invocă sesizările la Curtea Constituțională privind legislația SAFE pentru a-și „pasa propria răspundere pentru eșecul sistemului de apărare al României în cazul incidentului de la Galați”.

„În acest sens, PSD respinge categoric și condamnă declarațiile prim-ministrului demis Ilie Bolojan și ale unor reprezentanți USR care invocă sesizările la Curtea Constituțională în privința legislației SAFE, pentru a pasa propria răspundere pentru eșecul sistemului de apărare al României în cazul incidentului de la Galați.”, conform comunicatului PSD.

Partidul a explicat că sesizarea CCR privind OUG 38/2026, depusă de președintele Camerei Deputaților, a urmărit clarificarea unor „incertitudini legislative” generate de modul în care a fost emisă ordonanța, fără legătură cu instrumentul SAFE sau PNRR. Totodată, sesizarea accelerează pronunțarea CCR în termenul legal de 20 de zile.

„Sesizarea Curții Constituționale de către președintelui Camerei Deputaților în privința OUG 38/2026 a avut drept scop înlăturarea incertitudinilor legislative generate de modul în care a fost emisă ordonanța și de o serie de alte prevederi introduse în actul normativ, fără nicio legătură cu instrumentul SAFE sau cu PNRR.

Sesizarea președintelui Camerei Deputaților accelerează pronunțarea CCR pentru înlăturarea acestor incertitudini, în termenul legal de 20 zile, care nu exista în cazul sesizării Avocatului Poporului.”

PSD, apel pentru un guvern funcțional

Incidentul de la Galați a scos la iveală „carențe grave ale sistemului de apărare național”, potrivit PSD, care cere formarea urgentă a unui guvern funcțional capabil să instaleze profesioniști în structurile de conducere ale apărării.

PSD susține că a acționat responsabil în Parlament, votând toate actele normative necesare pentru accesarea fondurilor europene destinate creșterii capacității de apărare, și se declară pregătit să susțină instalarea rapidă a unui nou executiv.

„Incidentul de la Galați a evidențiat o serie de carențe grave ale sistemului de apărare național, care reclamă decizii și acțiuni rapide de remediere. Scandalul și orgoliile politice sau pasarea responsabilităților la alții trebuie să înceteze! România are nevoie de formarea rapidă a unui guvern funcțional care să instaleze profesioniști în structurile de conducere ale sistemului de apărare.

Indiferent de conflictele politice din ultima perioadă, PSD a acționat responsabil și a susținut în Parlament toate actele normative necesare pentru accesarea cât mai rapidă a fondurilor europene pentru creșterea capacității de apărare a României.

PSD este de asemenea, pregătit să susțină instalarea rapidă a unui guvern funcțional și responsabil, care să asigure funcționarea eficientă a statului și a instituțiilor din sistemul de securitate națională.”, conform comunicatului PSD.