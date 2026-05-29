Zelenski, reacție dură după explozia dronei la Galați: „Suntem pregătiți să sprijinim România. Rusia trebuie să simtă pierderi reale”
Volodimir Zelenski și Nicușor Dan
Președintele Volodimir Zelenski condamnă ferm atacul în urma căruia o dronă rusească a lovit un bloc din Galați și a rănit două persoane, afirmând că Moscova trebuie sancționată „puternic și eficient”.
Liderul ucrainean a transmis că incidentul de la Galați este parte a unei serii de atacuri deliberate asupra infrastructurii civile din sudul Ucrainei, în apropierea graniței cu România.
Într-un mesaj pe X, Zelenski a transmis „însănătoșire grabnică celor răniți. Suntem pregătiți să sprijinim România în orice mod este necesar.”
Pe de altă parte, liderul ucrainean a cerut Uniunii Europene sancțiuni mult mai dure.
„Este necesar să intensificăm presiunea asupra Rusiei. Rusia trebuie să simtă pierderi semnificative pentru atacurile sale.”
Președintele Ucrainei avertizează că Moscova încearcă să extindă conflictul și cere acțiuni coordonate pentru a preveni escaladarea.
Citește și:
- 13:30 - Greva generală la Fabrica de Armament din Cugir. Angajații nu mai acceptă salariile de mizerie
- 13:15 - Bulgarii alungă avioanele militare americane ca răspuns la refuzul Washingtonului de a ridica vizele pentru SUA
- 13:12 - De ce a lipsit Radu Miruță de la conferința MApN: „Este în discuții cu președintele și oficialii NATO”
- 13:01 - Ilie Bolojan, reacție întârziată de la Chișinău, după ce o dronă a căzut la Galați. Premierul interimar nu și-a întrerupt vizita – VIDEO
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News