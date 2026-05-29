Kelemen Hunor, după incidentul din Galați: „Statul trebuie să explice de ce nu a oprit drona”

Sursă: Realitatea.net

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați, rănind doi oameni și ducând la evacuarea mai multor familii. Politicianul a transmis un mesaj de solidaritate cu victimele, dar a lansat și critici aspre la adresa autorităților de la București.

El a subliniat că este inacceptabil ca un aparat de zbor să pătrundă nestingherit în spațiul aerian și a amintit că prima obligație a statului este protejarea cetățenilor. Kelemen Hunor a condamnat războiul dus de Rusia, însă a taxat faptul că, la mai bine de patru ani de la izbucnirea conflictului de la graniță, sistemul de apărare aeriană al României încă nu funcționează corespunzător, lăsând țara vulnerabilă.

Statul este somat să ofere răspunsuri cetățenilor

„Statul are obligația să răspundă la o întrebare simplă: de ce nu a putut să o oprească la timp?”

În final, președintele UDMR a cerut autorităților să explice public ce anume nu a funcționat în cursul nopții și să prezinte clar măsurile concrete pe care le vor lua pentru ca o asemenea situație gravă să nu se mai repete.